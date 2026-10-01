Colapinto contó el respaldo que recibió de Verstappen y sorprendió con una comparación con Antonelli

La comparación apareció en una conferencia en la que Colapinto también fue consultado una y otra vez por las críticas posteriores al choque. El argentino ya había asumido públicamente su responsabilidad y, al referirse al respaldo recibido, insistió en que la reacción de los protagonistas también debe ser entendida dentro del contexto de la competencia. En ese sentido, destacó que Verstappen había elegido mostrar comprensión frente a un error que, según el propio Colapinto, también puede ocurrirle a otros pilotos.