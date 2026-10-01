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Colapinto contó el respaldo que recibió de Verstappen y sorprendió con una comparación con Antonelli

El piloto neerlandés le envió un mensaje de apoyo al argentino después del accidente en Bakú. Los detalles.

ENCUENTRO. Max Verstappen y Franco Colapinto, durante una jornada de Fórmula 1.
ENCUENTRO. Max Verstappen y Franco Colapinto, durante una jornada de Fórmula 1.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto reveló tras el GP de Bakú que Max Verstappen lo apoyó ante las críticas recibidas por causar un choque que dejó fuera de carrera a los monoplazas de Alpine.
  • El argentino comparó su error de frenada con el incidente que Kimi Antonelli protagonizó ante Verstappen en Austria 2025, recordando que ambos pilotos ofrecieron disculpas.
  • Pese a los cuestionamientos, Colapinto consideró el incidente un error común en pista y busca dejarlo atrás para enfocarse plenamente en el Gran Premio de Malasia.
Resumen generado con IA

El mensaje de Max Verstappen después del accidente de Bakú fue uno de los gestos que Franco Colapinto destacó al repasar todo lo ocurrido durante el último Gran Premio. El neerlandés había mostrado comprensión por el error que terminó con los dos Alpine fuera de carrera y, según contó el argentino, ese respaldo llegó en un momento en el que las críticas se habían multiplicado. 

Consultado sobre la reacción del tetracampeón, Colapinto aprovechó además para poner el foco en una situación que había involucrado al propio Verstappen y a Kimi Antonelli. “Creo que está bueno que por una vez Lando haya hecho enojar a Max y a George”, explicó, en referencia a las consecuencias que tuvo la postura de Lando Norris después del choque. También recordó que George Russell había respaldado al piloto de Alpine. 

La comparación no terminó allí. “Pero no es lo mismo que cuando Max estuvo en esa situación con Kimi”, señaló Colapinto, antes de trasladarse al Gran Premio de Austria de 2025. Allí, según recordó, Antonelli protagonizó un error de frenada que terminó en un choque con Verstappen. “En el GP de Austria, Kimi tuvo un error de frenada y chocó a Verstappen. Igual que yo”, sostuvo el argentino. 

Colapinto también puso en contexto las consecuencias de aquella maniobra. “Y fue allí donde Max probablemente perdió el campeonato”, afirmó, al referirse a la incidencia con Antonelli. Después destacó la conducta que tuvo el italiano tras el episodio. “Y Kimi fue a disculparse”, agregó, al establecer el paralelismo con su propia situación en Bakú y con las disculpas que realizó luego del accidente que involucró a Pierre Gasly y Norris. 

La comparación apareció en una conferencia en la que Colapinto también fue consultado una y otra vez por las críticas posteriores al choque. El argentino ya había asumido públicamente su responsabilidad y, al referirse al respaldo recibido, insistió en que la reacción de los protagonistas también debe ser entendida dentro del contexto de la competencia. En ese sentido, destacó que Verstappen había elegido mostrar comprensión frente a un error que, según el propio Colapinto, también puede ocurrirle a otros pilotos.

La respuesta de Verstappen y el recuerdo de Antonelli

La referencia a Verstappen y Antonelli terminó convirtiéndose en una de las partes más llamativas de la charla. Colapinto no negó la gravedad de lo ocurrido en Bakú, pero buscó ponerlo en perspectiva: “No hace falta mirarlo ni sobreanalizarlo tanto”, había dicho al explicar que fue “simplemente, de nuevo, un error tonto que cometieron muchos pilotos”. Para el argentino, el episodio debe quedar atrás para concentrarse en la próxima carrera. 

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