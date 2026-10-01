Colapinto se refirió a los ataques en redes sociales y marcó un problema que atraviesa a la Fórmula 1

El piloto también se refirió específicamente a los mensajes que recibe de distintos sectores de las hinchadas. “A veces no se dan cuenta de lo que pueden generar escribiendo”, sostuvo. Y marcó que las agresiones no son exclusivas de los argentinos: según explicó, los ataques aparecen desde diferentes países y grupos de seguidores. “No todo viene siempre de los argentinos, no estoy de acuerdo con eso, son muy apasionados y siempre me apoyan mucho. Claro que a veces se equivocan pero viene de todas las ‘fanbase’, viene de todo el mundo y a veces no se habla".