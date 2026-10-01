Colapinto se refirió a los ataques en redes sociales y marcó un problema que atraviesa a la Fórmula 1

Resumen para apurados
- Franco Colapinto pidió frenar el acoso en redes tras recibir agresiones por chocar a Pierre Gasly en el GP de Bakú, señalando que es un problema global en la F1.
- La polémica escaló tras el impacto entre ambos autos de Alpine y sumó críticas iniciales de Lando Norris, quien luego se disculpó con el piloto argentino por sus dichos.
- El piloto busca dejar atrás los ataques virtuales y concentrarse en el próximo Gran Premio, instando a los aficionados a tomar conciencia sobre el impacto del odio digital.
El accidente de Bakú no sólo generó repercusiones dentro de Alpine. Franco Colapinto también volvió a encontrarse con una ola de comentarios en redes sociales después de dejar fuera de carrera a su compañero Pierre Gasly. En una charla con LA NACIÓN, el argentino habló sobre el impacto de ese tipo de situaciones y reconoció que es una problemática que atraviesa a la Fórmula 1 desde hace tiempo.
“Es algo que viene desde hace mucho tiempo. Por supuesto, hay momentos en los que es peor que otros. Como pilotos, tenemos la responsabilidad de mejorarlo”, explicó Colapinto. El argentino reconoció que algunos aficionados son más intensos que otros, pero remarcó la dificultad de controlar lo que sucede en las plataformas digitales.
El piloto también se refirió específicamente a los mensajes que recibe de distintos sectores de las hinchadas. “A veces no se dan cuenta de lo que pueden generar escribiendo”, sostuvo. Y marcó que las agresiones no son exclusivas de los argentinos: según explicó, los ataques aparecen desde diferentes países y grupos de seguidores. “No todo viene siempre de los argentinos, no estoy de acuerdo con eso, son muy apasionados y siempre me apoyan mucho. Claro que a veces se equivocan pero viene de todas las ‘fanbase’, viene de todo el mundo y a veces no se habla".
La conversación llegó después de otro episodio ocurrido con Lando Norris, quien había criticado públicamente a Colapinto tras el accidente y luego terminó disculpándose. El argentino contó que entiende el contexto en el que se produjo aquella reacción y recordó que Norris también sufrió una situación similar en redes.
Un mensaje para los fanáticos
Colapinto evitó responder a las críticas con más confrontación y prefirió poner el foco en la responsabilidad que existe detrás de cada mensaje. La experiencia en Bakú volvió a mostrar que un error dentro de la pista puede extenderse rápidamente a las redes, donde las reacciones muchas veces continúan durante días.
El argentino ahora busca concentrarse en la competencia y dejar atrás todo lo relacionado con el episodio. Después de las preguntas sobre el accidente, las redes y las repercusiones dentro del equipo, cerró con una mirada hacia el próximo desafío: “Es difícil, rugosa, muy técnica, seguramente tendremos mucho para aprender mañana. Espero tener un buen fin de semana”.