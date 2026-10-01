Empleadas domésticas: cuánto se paga la hora de limpieza en octubre 2026 tras el nuevo aumento

Resumen para apurados
- En octubre de 2026, las empleadas domésticas en Argentina recibirán un aumento salarial del 1,7% fijado por la Comisión de Casas Particulares para actualizar sus haberes.
- La suba surge de la Resolución 6/2026 e incorpora al básico el 50% del bono no remunerativo de agosto, fijando la hora de tareas generales en $4.064,08 con retiro.
- La medida impacta en todas las categorías del sector, obligando a los empleadores a recalcular las remuneraciones mensuales y por hora de acuerdo a la tarea principal habitual.
El valor de la hora de las empleadas domésticas tendrá una nueva actualización en octubre. El cambio surge del tercer aumento salarial establecido por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó una suba del 1,7% sobre los salarios básicos vigentes durante septiembre.
Para quienes realizan tareas generales, como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas, la hora de trabajo tendrá un valor de $4.064,08 con retiro durante octubre. En el caso del personal que trabaja sin retiro, es decir, que reside en el domicilio donde presta servicios, la hora llegará a $4.337,53.
Además del incremento, el nuevo esquema contempla una modificación en la composición del salario básico. Desde octubre se incorporará el 50% de la asignación no remunerativa abonada en agosto, cuyo monto había variado entre $8.000 y $20.000 según la cantidad de horas trabajadas por semana.
Cuánto vale la hora de limpieza en octubre
El nuevo valor depende de la modalidad de trabajo. Para las empleadas domésticas que realizan tareas generales, la escala queda de la siguiente manera:
- Con retiro: $4.064,08 por hora.
- Sin retiro: $4.337,53 por hora.
Las tareas generales comprenden actividades habituales dentro del hogar, entre ellas la limpieza, el lavado, el planchado, el mantenimiento y la preparación de comidas.
Cuánto cobran las empleadas domésticas según cada categoría
La actualización también alcanza al resto de las categorías contempladas en el régimen de casas particulares.
- Supervisores
Con retiro: $4.805,82 por hora.
Sin retiro: $5.215,59 por hora.
- Personal para tareas específicas
Con retiro: $4.580,80 por hora.
Sin retiro: $4.973,38 por hora.
- Caseros
Sin retiro: $4.337,53 por hora.
Esta categoría contempla únicamente la modalidad sin retiro.
- Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $4.337,53 por hora.
Sin retiro: $4.801,52 por hora.
Los salarios mensuales correspondientes serán de $548.429,23 y $605.050, respectivamente.
Qué pasa si una empleada realiza tareas de distintas categorías
La resolución contempla también los casos en los que una trabajadora o trabajador realiza actividades que corresponden a más de una categoría.
En esas situaciones, deberá aplicarse la escala salarial correspondiente a la actividad que se desarrolle de manera habitual y que tenga carácter principal dentro de las tareas realizadas.
De esta manera, el valor de la hora en octubre dependerá tanto del tipo de trabajo realizado como de la modalidad de contratación, con retiro o sin retiro.