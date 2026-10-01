Gasly habló del choque con Colapinto y pidió mirar hacia adelante en Alpine: “Está todo bien”

El enojo quedó atrás

El francés contó que Colapinto se acercó para pedirle disculpas después del accidente y que aceptó ese gesto. “Vino a disculparse. Fue una lástima que yo fuera el coche contra el que se estrelló, pero ya lo procesé un par de días y ahora estoy en Malasia con ganas de lo que viene”, sostuvo Gasly. El argentino había reconocido inmediatamente su error y también había lamentado las consecuencias que tuvo para su compañero y para toda la escudería.