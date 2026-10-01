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Gasly habló del choque con Colapinto y pidió mirar hacia adelante en Alpine: “Está todo bien”

El francés volvió a referirse al accidente de Bakú, aceptó las disculpas de su compañero y remarcó que Alpine necesita mantenerse unido.

UNIDAD. Pierre Gasly y Franco Colapinto deberán volver a compartir pista después del accidente que terminó con los dos Alpine fuera del Gran Premio de Azerbaiyán.
UNIDAD. Pierre Gasly y Franco Colapinto deberán volver a compartir pista después del accidente que terminó con los dos Alpine fuera del Gran Premio de Azerbaiyán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pierre Gasly dio por superado en conferencia de prensa el choque con Franco Colapinto en Azerbaiyán, para priorizar la unidad y los puntos de Alpine.
  • El incidente en Bakú dejó fuera de carrera a ambos monoplazas cuando estaban en zona puntuable. Colapinto ofreció disculpas inmediatas tras reconocer su error.
  • La escudería necesita la cooperación de ambos pilotos para asegurar el quinto puesto del campeonato de constructores y consolidar su proyecto para el próximo año.
Resumen generado con IA

Pierre Gasly decidió dar por cerrado el capítulo del accidente que protagonizó junto a Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. El choque terminó con los dos Alpine fuera de carrera y dejó al francés sin la posibilidad de sumar puntos importantes. Ahora, en la previa de la próxima competencia, Gasly bajó el tono y puso el foco en la necesidad de que el equipo mire hacia adelante.

“Fue un error desafortunado que salió caro. Pero está todo bien. Sabemos lo que tenemos que hacer y el objetivo está muy claro”, afirmó Gasly durante la conferencia de prensa. El piloto francés reconoció así el impacto que tuvo el incidente, aunque remarcó que Alpine todavía tiene objetivos importantes para cumplir en el tramo final de la temporada.

La bronca de Bakú había estado relacionada no sólo con el abandono, sino también con el rendimiento que había mostrado el equipo durante todo el fin de semana. “El auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada. Todavía me cuesta procesar el resultado y el hecho de que tuviéramos a los dos autos en los puntos”, explicó Gasly. Sin embargo, aclaró que no pretende quedarse detenido en lo sucedido.

El enojo quedó atrás

El francés contó que Colapinto se acercó para pedirle disculpas después del accidente y que aceptó ese gesto. “Vino a disculparse. Fue una lástima que yo fuera el coche contra el que se estrelló, pero ya lo procesé un par de días y ahora estoy en Malasia con ganas de lo que viene”, sostuvo Gasly. El argentino había reconocido inmediatamente su error y también había lamentado las consecuencias que tuvo para su compañero y para toda la escudería.

“En el calor del momento, estás con la adrenalina a tope, desbordado por la emoción, frustración, decepción, con la carrera terminada. Fue un golpe muy duro para nosotros como equipo”, explicó Gasly. Y marcó cuál es, para él, la única manera de superar una situación de este tipo: “La única manera de seguir adelante es simplemente volver a unirnos y ponernos en marcha más fuertes como equipo”.

Alpine necesita a sus dos pilotos

Con el episodio de Bakú en el pasado, Gasly dejó claro que el objetivo de Alpine requiere de los dos autos. “Nos vamos a necesitar mutuamente para terminar en el quinto lugar y nos necesitaremos el próximo año. Tenemos que mirar hacia adelante”, afirmó. Colapinto, por su parte, también contó que volvió a la base del equipo para analizar lo sucedido y aseguró que Flavio Briatore estaba molesto, aunque destacó la manera en la que el dirigente manejó internamente la situación.

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