Salarios bancarios: cuánto cobrarán en octubre de 2026 tras el último aumento

Resumen para apurados
- En octubre de 2026, bancarios argentinos cobrarán un piso de $2,57 millones tras un alza salarial del 1,7% acordada por el gremio y las cámaras para compensar la inflación.
- La Asociación Bancaria y los empresarios pactaron un incremento que lleva el acumulado de 2026 al 21,3%, actualizando básicos, sumas por ROE y adicionales por función y títulos.
- El acuerdo elevará el bono del Día del Bancario de noviembre a más de $2,2 millones y prevé nuevas actualizaciones vinculadas a la inflación para mantener el poder adquisitivo.
Los trabajadores bancarios recibirán en octubre de 2026 los salarios actualizados tras el último acuerdo paritario. El incremento correspondiente a agosto fue del 1,7% y llevó el ingreso mínimo total de la actividad por encima de los $2,5 millones.
La actualización fue acordada entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sistema financiero y alcanzó a las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, además de los adicionales convencionales y no convencionales.
Con esta nueva recomposición, los salarios de los empleados bancarios acumularon una mejora del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026, en comparación con los valores vigentes en diciembre de 2025.
Cuánto cobran los empleados bancarios en octubre de 2026
Con la aplicación del aumento, el salario inicial conformado de la actividad quedó establecido en $2.505.061,24. A ese monto se suma la participación en las ganancias (ROE), de $72.413,50, por lo que el ingreso mínimo total alcanza los $2.577.474,74.
En la rama administrativa, el salario básico correspondiente a la categoría inicial quedó en $1.642.764,63, mientras que el salario conformado alcanza los $2.505.061,24 antes de incorporar la participación en las ganancias.
El ingreso final de cada trabajador puede ser superior según la antigüedad, la función desempeñada, los títulos educativos, la zona de trabajo y otros adicionales contemplados por el convenio.
Cuánto cobran los bancarios por adicionales
La actualización de la paritaria también modificó los principales adicionales que reciben los trabajadores del sector.
El adicional por función de cajero quedó establecido en $163.963,06, mientras que la compensación por falla de caja alcanzó los $287.355,05. En el caso de la falla de caja en moneda extranjera, el monto quedó en $82.261,33.
También se actualizaron los adicionales vinculados con la formación académica: el correspondiente a un título secundario quedó en $27.979,69, el de título terciario en $65.069,99 y el de título universitario en $97.604,47.
El adicional por guardería alcanzó los $416.341,95, mientras que los mayores gastos de conectividad fueron establecidos en $2.890 diarios, $26.011 para quienes trabajan más de cuatro días y $63.571 mensuales durante junio, julio y agosto.
Cuánto cobran los bancarios por zona patagónica
Los trabajadores bancarios que se desempeñan en la zona patagónica cuentan con adicionales diferenciados según el lugar donde trabajan.
En La Pampa, el adicional quedó fijado en $455.489,91. Para trabajadores de Patagones, Río Negro y Neuquén, el importe asciende a $498.870,24.
En Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico Sur, el adicional alcanza los $585.630,91.
Cuánto cobrarán los bancarios por el Día del Bancario
La nueva escala salarial también actualizó el monto correspondiente al Día del Bancario, que los trabajadores perciben cada noviembre.
Para la categoría inicial, el beneficio quedó establecido en un mínimo de $2.233.175,44. El monto está compuesto por una suma fija de $1.973.675,85 y un componente adicional determinado según el coeficiente correspondiente a cada categoría.
La Asociación Bancaria indicó que este importe puede volver a modificarse a partir de las próximas actualizaciones salariales.
Cuánto cobran los bancarios según categoría y antigüedad
La escala salarial también presenta diferencias según la categoría, las funciones y los años de servicio.
Un trabajador administrativo con 10 años de antigüedad alcanzó un salario básico de $1.989.990,36, mientras que un empleado de maestranza con 20 años llegó a $2.181.619,07.
En los cargos de supervisión, el básico de un jefe de servicio de primera categoría de la rama ordenanza quedó en $2.255.322,41, mientras que un capataz general de maestranza alcanzó los $3.478.797,97.
En los niveles jerárquicos superiores, el básico de un jefe de departamento de primera categoría de la rama administrativa llegó a $5.454.047,67. La escala alcanza los $7.208.187,32 para un subgerente departamental de primera categoría.
La paritaria bancaria mantiene los aumentos vinculados con la inflación
El acuerdo salarial mantuvo durante 2026 un esquema de actualizaciones periódicas relacionado con la evolución de los precios.
Con el incremento correspondiente a agosto, los salarios bancarios acumularon una suba del 21,3% respecto de diciembre de 2025, de acuerdo con la información incluida en la nueva escala salarial.