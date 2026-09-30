Una provincia anunció que pagará un bono de $2,4 millones a sus empleados estatales

El Gobierno de Santiago del Estero anunció un bono de fin de año de $2,4 millones para los empleados estatales, que será abonado en tres cuotas de $800.000 entre octubre y diciembre. La medida fue informada por el gobernador Elías Suárez y, según explicó, surgió de la mesa de diálogo que la administración provincial mantiene con los representantes gremiales.