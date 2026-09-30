Una provincia anunció que pagará un bono de $2,4 millones a sus empleados estatales

Resumen para apurados
- El gobierno de Santiago del Estero anunció un bono de fin de año de $2,4 millones para empleados estatales, a pagarse entre octubre y diciembre para dar previsibilidad económica.
- La suma se liquidará en tres cuotas de $800.000 tras un acuerdo con gremios. El beneficio no afectará el cobro de haberes mensuales ni del medio aguinaldo de diciembre.
- Respaldada por la CGT y UPCN, la medida también alcanzará a beneficiarios de planes sociales y busca aliviar los ingresos familiares ante la coyuntura inflacionaria del país.
El Gobierno de Santiago del Estero anunció un bono de fin de año de $2,4 millones para los empleados estatales, que será abonado en tres cuotas de $800.000 entre octubre y diciembre. La medida fue informada por el gobernador Elías Suárez y, según explicó, surgió de la mesa de diálogo que la administración provincial mantiene con los representantes gremiales.
La primera cuota del bono se pagará el viernes 9 de octubre. La segunda será depositada el martes 10 de noviembre y la tercera llegará el jueves 10 de diciembre.
Suárez explicó que el esquema fue definido a partir de las conversaciones con los sindicatos y señaló que el objetivo es brindar previsibilidad a los trabajadores durante los últimos meses del año.
El bono extraordinario se sumará a los haberes habituales de los empleados públicos. Los salarios continuarán abonándose normalmente y también está previsto el pago del medio aguinaldo para el martes 22 de diciembre.
El gobernador remarcó que el aguinaldo será abonado sin descuentos. De esta manera, el refuerzo de $2,4 millones no reemplazará ninguno de los pagos habituales que reciben los trabajadores estatales.
El mandatario provincial defendió la decisión y sostuvo que el bono representa una ayuda para los empleados y permite anticipar los ingresos que tendrán durante el cierre del año.
También habrá bonos para beneficiarios de programas sociales
El Gobierno de Santiago del Estero también extendió el esquema de refuerzos a otros sectores que reciben asistencia estatal.
Los beneficiarios de tarjetas sociales cobrarán un bono de $300.000, distribuido en tres cuotas de $100.000.
En el caso de las personas que cuentan con tarjetas destinadas a celíacos, el refuerzo será de $165.000, dividido en tres pagos de $55.000.
Además, quienes reciben planes sociales de emergencia tendrán un bono de $330.000, que se abonará en tres cuotas de $110.000.
Según explicó Suárez, la decisión busca alcanzar también a los sectores que reciben asistencia estatal y constituye una herramienta de acompañamiento frente a la situación económica.
Qué dijeron los gremios
El anuncio fue respaldado por dirigentes sindicales de Santiago del Estero. José Gómez, referente de la CGT, destacó el funcionamiento de la mesa de diálogo con la administración provincial y valoró que el Gobierno haya cumplido con los compromisos asumidos.
En la misma línea se expresó Gerardo Montenegro, titular de UPCN, quien consideró que el bono constituye una ayuda para las familias de los trabajadores y destacó el esfuerzo realizado por la provincia para concretar el pago extraordinario.
Los dirigentes sindicales también remarcaron que el acuerdo fue alcanzado a través de las conversaciones mantenidas con el Ejecutivo provincial y señalaron como positivo el cumplimiento de los compromisos anunciados.