OpiniónColumnas Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras de nosotros? Dos episodios de la política tucumana abren una reflexión sobre los prejuicios que todavía aparecen en el lenguaje cotidiano y en las discusiones de poder. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL REENCUENTRO. Cristina Fernández de Kirchner y Juan Manzur compartieron un encuentro que volvió a ponerlos en escena política. Por Ale Casas Cau Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Cristina Fernández de KirchnerOsvaldo JaldoFederico Romano NorriRossana Chahla Tamaño texto Comentarios Lo más popular Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana Cine: el terror argentino competirá en la carrera por el Oscar Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar Ranking notas premium “Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos bandas La UCR define su estrategia, el PRO anuncia un candidato propio en Tucumán y Campero lanza sus nombres Familia: la Justicia frenó el uso indebido del abogado del niño y sancionó a progenitores y letrados