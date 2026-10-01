SociedadClima y ecología

Millones de menores están en riesgo por el fenómeno de “El Niño”

Un informe de Unicef estima que 25,8 millones de chicos de América Latina padecerán sequías o lluvias excesivas asociadas a la tendencia climática.

Millones de menores están en riesgo por el fenómeno de “El Niño”
Hace 5 Hs

Millones de menores están en riesgo debido al fenómeno de “El Niño” en América Latina, donde sus efectos amenazan con aumentar las desigualdades y el acceso a servicios básicos. Así lo advirtió el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por las siglas en inglés de United Nations International Children’s Emergency Fund). “El Niño” va camino de convertirse en el más intenso jamás registrado, y amplifica los efectos del cambio climático provocado por la actividad humana. Su impacto más severo se pronostica entre octubre y diciembre próximos.

Un informe de Unicef estima que 25,8 millones de niños latinoamericanos “enfrentan riesgos crecientes” por la sequía o lluvias excesivas asociadas a “El Niño”.

“Los efectos son cada vez más visibles y severos, y amenazan con empujar a los menores a situaciones de mayor vulnerabilidad y a profundizar las desigualdades”, dijo Roberto Benes, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, citado en un comunicado.

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El texto advierte que en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua la sequía afectará la producción agrícola, lo que provocará inseguridad alimentaria y riesgo de malnutrición en los niños, que ya enfrentan dificultades para acceder a alimentos y agua.

En áreas de Bolivia, Colombia, Chile y Venezuela se incrementará el riesgo de incendios, mientras que en la cuenca amazónica las comunidades ribereñas pueden quedar aisladas debido a la reducción de los niveles de los ríos.

Unicef subraya que en el Caribe, “El Niño” podría agravar las crisis prolongadas en Cuba y en Haití. En tanto, en la costa del Pacífico de México y de Sudamérica el aumento de las lluvias provocará un mayor riesgo de inundaciones y daños a escuelas e infraestructuras de salud, añade.

Huracanes

Según Benes, la temporada de huracanes también está siendo influenciada por el fenómeno. “Una sola tormenta de gran magnitud puede causar destrucción generalizada y alterar la vida de cientos de miles de menores”, indicó. El funcionario llamó a fortalecer la preparación, proteger los servicios esenciales y garantizar que la niñez reciba el apoyo que necesita.

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Unicef solicitó U$S53,8 millones para responder a emergencias por “El Niño” en América Latina, pero hasta el 30 de junio solo había recaudado la mitad.

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