Millones de menores están en riesgo por el fenómeno de “El Niño”

Millones de menores están en riesgo debido al fenómeno de “El Niño” en América Latina, donde sus efectos amenazan con aumentar las desigualdades y el acceso a servicios básicos. Así lo advirtió el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por las siglas en inglés de United Nations International Children’s Emergency Fund). “El Niño” va camino de convertirse en el más intenso jamás registrado, y amplifica los efectos del cambio climático provocado por la actividad humana. Su impacto más severo se pronostica entre octubre y diciembre próximos.