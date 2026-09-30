Proceso judicial: cómo avanza la causa que involucra al Tribunal de Faltas y a la Municipalidad

Resumen para apurados
- La Cámara Contencioso Administrativo debe resolver en Tucumán el litigio judicial entre la Municipalidad capitalina y el Tribunal de Faltas tras un recurso del Ejecutivo.
- El Ejecutivo de San Miguel de Tucumán presentó una revocatoria en la Justicia, en el marco de una serie de cruces institucionales y políticos con el Tribunal Municipal de Faltas.
- El fallo de la Cámara determinará los alcances legales y la autonomía del Tribunal de Faltas frente al Ejecutivo municipal, marcando un precedente institucional clave.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánUniversidad Nacional de TucumánTribunal Municipal de FaltasPartido JusticialistaRossana ChahlaArgentina
Lo más popular
Ranking notas premium