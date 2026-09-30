Política

Proceso judicial: cómo avanza la causa que involucra al Tribunal de Faltas y a la Municipalidad

La Cámara Contencioso Administrativo debe expedirse sobre un recurso de revocatoria impulsado por el Ejecutivo. Los planteos.

CONTRAPUNTO. El Tribunal de Faltas y la Municipalidad cruzan planteos en lo político y en lo judicial.
CONTRAPUNTO. El Tribunal de Faltas y la Municipalidad cruzan planteos en lo político y en lo judicial.
Por Bárbara Nieva Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Contencioso Administrativo debe resolver en Tucumán el litigio judicial entre la Municipalidad capitalina y el Tribunal de Faltas tras un recurso del Ejecutivo.
  • El Ejecutivo de San Miguel de Tucumán presentó una revocatoria en la Justicia, en el marco de una serie de cruces institucionales y políticos con el Tribunal Municipal de Faltas.
  • El fallo de la Cámara determinará los alcances legales y la autonomía del Tribunal de Faltas frente al Ejecutivo municipal, marcando un precedente institucional clave.
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