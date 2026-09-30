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Atlético Tucumán conocerá este jueves a su rival en semifinales de la Copa Argentina

Platense y Estudiantes se enfrentarán desde las 21.15 en Florencio Varela para definir quién jugará ante el “Decano” por un lugar en la final.

DUELO CLAVE. Estudiantes y Platense se enfrentarán este jueves desde las 21.15 por los cuartos de final de la Copa Argentina; el ganador será rival de Atlético Tucumán en semifinales.
DUELO CLAVE. Estudiantes y Platense se enfrentarán este jueves desde las 21.15 por los cuartos de final de la Copa Argentina; el ganador será rival de Atlético Tucumán en semifinales.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Platense y Estudiantes juegan este jueves en Florencio Varela por cuartos de Copa Argentina para definir quién será el rival de Atlético Tucumán en semifinales.
  • Estudiantes llega tras caer en la Supercopa en medio de reclamos arbitrales, mientras Platense busca revancha deportiva tras quedar fuera de la Copa Libertadores.
  • El vencedor enfrentará al Decano en semifinales; el cronograma se definirá según el ganador por los compromisos internacionales que Estudiantes mantiene en la Libertadores.
Resumen generado con IA

En 25 de Mayo y Chile todas las miradas apuntarán esta noche hacia Florencio Varela. Atlético Tucumán aguarda expectante para conocer a su próximo adversario en la Copa Argentina, que saldrá del cruce de cuartos de final que jugarán este jueves desde las 21.15 Platense y Estudiantes de La Plata, en cancha de Defensa y Justicia.

Ambos conjuntos llegan a esta cita con la urgencia de cambiar la cara. En La Plata, el clima está caldeado. El “Pincha” viene de sufrir un duro golpe tras caer 3 a 1 ante Rosario Central en la Supercopa Internacional, en un duelo marcado por intensas polémicas arbitrales y los posteriores reclamos públicos del presidente Juan Sebastián Verón contra los fallos de los jueces.

No obstante, Alexander “Cacique” Medina recibió una buena noticia. Lionel Scaloni decidió liberar transitoriamente al zaguero Tomás Palacios de la concentración de la selección argentina, por lo que el defensor estará a disposición del “León” antes de reintegrarse a las prácticas en Ezeiza.

En la vereda de enfrente, el Platense de Martín Palermo se juega su última gran carta de la temporada. Ya eliminado de la Copa Libertadores y con un andar irregular en el Clausura, el “Calamar” necesita un triunfo revitalizador.

La previa, además, sumó condimento desde el ámbito dirigencial: el presidente de Platense, Gastón Arcieri, salió a marcar la cancha y advirtió sobre el clima enrarecido tras lo ocurrido en Santiago del Estero. “Me preocupa que intenten condicionar a los árbitros. No sé si lo van a hacer, pero siento que lo intentan”, disparó.

Para impartir justicia, las AFA designó al árbitro mundialista Facundo Tello como juez principal, y estará secundado por Maximiliano del Yesso y Facundo Rodríguez. Mientras tanto que Nicolás Ramírez estará a cargo del VAR.

En las huestes “decanas” saben que la fecha de la semifinal quedará atada al desenlace de esta noche.

Si el clasificado es Platense, el cruce por un boleto a la final se disputaría el 21 o 28 de octubre. En cambio, si avanza Estudiantes, el compromiso se postergaría al 28 de octubre, debido a los dos duelos que el “Pincha” debe afrontar contra Flamengo por la Copa Libertadores.

La final del certamen está prevista para el 4 de noviembre, aunque si Boca es finalista podría postergarse una o dos semanas más.

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