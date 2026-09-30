Atlético Tucumán conocerá este jueves a su rival en semifinales de la Copa Argentina

Ambos conjuntos llegan a esta cita con la urgencia de cambiar la cara. En La Plata, el clima está caldeado. El “Pincha” viene de sufrir un duro golpe tras caer 3 a 1 ante Rosario Central en la Supercopa Internacional, en un duelo marcado por intensas polémicas arbitrales y los posteriores reclamos públicos del presidente Juan Sebastián Verón contra los fallos de los jueces.