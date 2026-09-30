Lavallén revivió la hazaña de Atlético Tucumán en Quito: “Fue una locura”

El plan salió perfecto

Sin embargo, cuando empezó el partido ocurrió algo que hasta el propio cuerpo técnico observó con sorpresa. “A los 15 minutos, el Mono Claut, que era mi ayudante de campo, viene al lado de la línea donde yo estaba parado y me dice: ‘¿Te diste cuenta?’. ‘Sí’, le digo. Y me dice: ‘Están haciendo el plan de partido que habíamos trabajado antes en Tucumán, sobre todo jugar todo al pie, no jugar pelotas largas porque nos íbamos a desgastar con el tema de la altura’”.