Concurso

Veinte aspirantes rinden para cubrir la estratégica fiscalía general del Tribunal Oral Federal

Tras más de una década de subrogancias y demoras crónicas, el Ministerio Público Fiscal sustancia en la provincia la prueba de oposición del Concurso 132. Jueces, fiscales provinciales y funcionarios federales compiten por un puesto clave.

Comienza el proceso de selección de Fiscal ante el TOF.
Comienza el proceso de selección de Fiscal ante el TOF.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Veinte aspirantes rinden hoy en Tucumán la prueba del Concurso 132 del MPF para cubrir la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal.
  • El proceso se concreta tras más de una década de subrogancias y demoras crónicas, con la participación de jueces, fiscales y funcionarios federales.
  • La designación definitiva normalizará un cargo estratégico y agilizará los juicios federales de mayor envergadura en la provincia.
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