Veinte aspirantes rinden para cubrir la estratégica fiscalía general del Tribunal Oral Federal
Tras más de una década de subrogancias y demoras crónicas, el Ministerio Público Fiscal sustancia en la provincia la prueba de oposición del Concurso 132. Jueces, fiscales provinciales y funcionarios federales compiten por un puesto clave.
Resumen para apurados
- Veinte aspirantes rinden hoy en Tucumán la prueba del Concurso 132 del MPF para cubrir la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal.
- El proceso se concreta tras más de una década de subrogancias y demoras crónicas, con la participación de jueces, fiscales y funcionarios federales.
- La designación definitiva normalizará un cargo estratégico y agilizará los juicios federales de mayor envergadura en la provincia.
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