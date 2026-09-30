Pablo Matera palpitó el Mundial 2027: “Los Pumas están más preparados que nunca”

Resumen para apurados
- Pablo Matera afirmó que Los Pumas están más preparados que nunca de cara al Mundial de Australia 2027, destacando la evolución del equipo bajo la conducción de Felipe Contepomi.
- El referente elogió la cultura de trabajo y la velocidad del ataque, aunque advirtió que el seleccionado aún mantiene una deuda pendiente y debe mejorar en el scrum.
- El equipo buscará ratificar este progreso en la exigente ventana de noviembre del Nations Championship, donde enfrentará a potencias de élite como Irlanda y Francia.
Pablo Matera confía en el presente y, sobre todo, en el futuro de Los Pumas. Con el Mundial de Australia 2027 cada vez más cerca, el tercera línea destacó la evolución en la preparación del seleccionado y aseguró que el equipo atraviesa un momento de crecimiento.
“Yo siempre pienso que le podemos ganar a cualquiera. En cuanto a preparación, creo que Los Pumas están más preparados que nunca”, afirmó Matera.
El referente destacó especialmente la cultura de trabajo que se consolidó dentro del ciclo de Felipe Contepomi. “Ver cómo se trabaja de lunes a domingo es inspirador. Y más viendo que no siempre fue así, no por no querer hacerlo, sino siempre pidiéndole más”, explicó.
La fórmula de Matera para el Mundial
Para el tercera línea, Argentina no necesita convertirse permanentemente en el mejor seleccionado del mundo para aspirar a llegar lejos, sino alcanzar su máximo nivel en cada presentación.
“El Mundial son siete partidos, tenés que ganar los siete o seis si querés, si te escapa uno. Tenés que ser el mejor equipo ese día, no tenés que ser mejor que Nueva Zelanda”, señaló.
Matera considera que la combinación entre una base experimentada y los nuevos jugadores que comenzaron a incorporarse puede ser determinante. “Hay que amoldar eso y ser el mejor cada día”, sostuvo.
También realizó una autocrítica y apuntó directamente al scrum. Según explicó, Argentina ya puede competir contra cualquier rival en el line-out, el ataque y la defensa, pero todavía necesita mejorar en esa formación fija.
La identidad y el próximo desafío
Matera definió al ataque y la velocidad como dos rasgos centrales de Los Pumas. “Hoy Los Pumas necesitan pelota rápida, les gusta jugar y tenemos unos backs con muchos talentos”, afirmó.
El próximo examen llegará con el Nations Championship, donde Argentina buscará reencontrarse con la victoria.
“Picantísimo, pero lindo desafío”, definió Matera sobre la ventana de noviembre. Después de los últimos resultados, reconoció la importancia de volver a ganar y destacó la exigencia de medirse con Irlanda y Francia, dos seleccionados que se encuentran por encima de Los Pumas en el ranking.