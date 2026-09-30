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¿Por qué aparecen las arañitas en las piernas? Conocé sus causas y los tratamientos disponibles

Ante ardor o dolor persistente, es importante acudir a una consulta médica y buscar tratamiento.

Los tratamientos estéticos para las arañitas no solucionan los problemas vasculares que pudiera tener una persona.
Los tratamientos estéticos para las arañitas no solucionan los problemas vasculares que pudiera tener una persona.
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas explican que las arañitas vasculares en las piernas surgen por dilatación de vasos sanguíneos debido a factores genéticos, sol o envejecimiento.
  • Estas marcas pueden eliminarse mediante escleroterapia con inyecciones o con terapia láser, aunque suelen requerir varias sesiones según la extensión.
  • Aunque suelen ser un dilema estético, médicos advierten consultar ante dolor persistente, ya que estos tratamientos no resuelven fallas vasculares de base.
Resumen generado con IA

Es habitual que a partir de determinada edad y con algunos hábitos específicos aparezcan algunas marcas y manchas en la piel. Entre ellas, unas de las más habituales son las "arañitas" que aparecen en las piernas, brazos o abdomen y representan un problema estético para muchas mujeres.

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Se trata de un fenómeno denominado telangiectasia que se produce por la dilatación de los vasos sanguíneos debajo la piel. Aunque los especialistas indican que, en principio, no están asociados a ninguna enfermedad, es recomendable controlarlos y consultar con un médico en caso de que produzcan síntomas como dolor.

Estas pequeñas marcas venosas pueden aparecer por rosácea, envejecimiento, problemas genéticos, embarazos, exposición al sol, venas varicosas, uso excesivo de cremas esteroides o algún golpe o traumatismo en el área afectada.

Cómo tratar las arañitas vasculares

Por lo general, las arañas vasculares pueden eliminarse con una terapia mediante inyecciones (escleroterapia) similar a la que se usa para tratar las varices. En la escleroterapia se inyecta una solución, como por ejemplo tetradecil sulfato de sodio, en cada una de las arañas vasculares.

Esta solución irrita las arañas vasculares y produce un coágulo de sangre que las bloquea. Si la zona en que se observan las arañas vasculares es grande (telangiectasias múltiples), puede ser necesario realizar varios tratamientos, ya que las inyecciones son dolorosas. La piel puede oscurecerse, pero esta alteración de la coloración suele desaparecer por completo.

La laserterapia también es eficaz, pero si la zona es grande, serán necesarios varios tratamientos. Esta terapia utiliza un haz láser para destruir las venas pequeñas. Las arañas vasculares pequeñas pueden persistir o reaparecer después del tratamiento inicial.

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