Habilitan un padrón digital para choferes y vehículos de plataformas digitales en la Capital

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abre el 1 de octubre un padrón digital gratuito para choferes de apps de transporte, buscando ordenar el servicio y garantizar seguridad.
- El trámite online exige licencia profesional, seguro y vehículos con hasta 13 años de antigüedad, en el marco de la ordenanza 5.483 que regula estas plataformas desde diciembre.
- La medida busca equilibrar la competencia entre aplicaciones y taxis tradicionales, asegurando a los usuarios saber quién los traslada bajo estándares oficiales de control.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitará a partir de mañana 1 de octubre el padrón digital para choferes y vehículos de las apps de transporte. El trámite es gratuito y busca ordenar el transporte enmarcado en el nuevo Sutrapa.
“Lejos de responder a exigencias o reclamos de un sector, la medida ratifica el compromiso de esta gestión de velar por la seguridad de los vecinos, garantizando un servicio de transporte seguro, eficiente y ordenado en nuestra ciudad”, remarcó Carlos Arnedo, secretario de Movilidad Urbana.
Para inscribirse, los conductores deben acreditar su identidad con DNI y Licencia de Condicir Profesional, y en lo que hace a la documentación del vehículo, cédula del automotor y seguro de responsabilidad civil recordando que la ordenanza N° 5.483 exige en su artículo 9 una antigüedad máxima de 13 años desde su patentamiento.
La medida, aseguró Arnedo, se traduce en una política de estado firme que tiene por objeto ordenar el transporte y proteger a los vecinos. El trámite será 100% digital y gratuito, es decir sin cobro de canon u otro concepto.
El funcionario remarcó que los vecinos tiene derecho a conocer quién los transporta y en qué condiciones, recordando que la disposición busca garantizar una competencia sana y ordenada entre los vehículos que prestan el servicio a través de las plataformas y los taxis, priorizando la seguridad de los vecinos usurarios de estos servicios.
"La tecnología facilita la movilidad de las personas pero no dispensa del necesario cumplimiento de las obligaciones que deben tener los conductores que trasladan vecinos de San Miguel de Tucumán, a quienes nos debemos", enfatizó Arnedo.