Con la guardia alta: San Martín ya conoce a las autoridades para recibir a Gimnasia y Tiro

Para Manduca, oriundo del referato de la Liga Santafesina y con rodaje en el Torneo Federal A entre 2024 y 2026, la presente temporada marcó su salto a la segunda división. El choque del domingo significará apenas su segunda presentación dirigiendo al "Santo". El único antecedente data de la fecha 13 de este certamen, cuando controló las acciones en el triunfo por 2 a 0 frente a Gimnasia de Jujuy en Tucumán.