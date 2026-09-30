Con la guardia alta: San Martín ya conoce a las autoridades para recibir a Gimnasia y Tiro
La AFA designó a Maximiliano Manduca para impartir justicia este domingo desde las 18:30 ante Gimnasia y Tiro de Salta. Estará acompañado por Marcelo Bistocco y Hernán Vallejos en un escenario caliente y bajo la lupa tras los fallos que perjudicaron al "Santo" en Jujuy.
Resumen para apurados
- AFA designó a Maximiliano Manduca para dirigir a San Martín ante Gimnasia y Tiro de Salta este domingo en La Ciudadela, en una nueva fecha de la Primera Nacional.
- La designación ocurre tras los polémicos arbitrajes en Jujuy. Manduca cuenta con solo un antecedente con el Santo tucumano: una victoria 2-0 frente a Gimnasia de Jujuy.
- El equipo buscará ganar para afirmarse en el tramo final del certamen, mientras la terna arbitral afrontará la exigencia de garantizar imparcialidad ante un clima tenso.
Luego del convulsionado cierre de partido en Jujuy y en medio del debate por los fallos arbitrales, San Martín ya conoce a las autoridades que impartirán justicia este fin de semana en La Ciudadela. La Asociación del Fútbol Argentino designó a Maximiliano Manduca como juez principal para recibir a Gimnasia y Tiro de Salta, compromiso programado para este domingo a partir de las 18:30.
El equipo arbitral en Bolívar y Pellegrini se completará con Marcelo Bistocco como asistente 1, Hernán Vallejos como asistente 2 y Maximiliano Silcán Jerez en la función de cuarto árbitro.
Para Manduca, oriundo del referato de la Liga Santafesina y con rodaje en el Torneo Federal A entre 2024 y 2026, la presente temporada marcó su salto a la segunda división. El choque del domingo significará apenas su segunda presentación dirigiendo al "Santo". El único antecedente data de la fecha 13 de este certamen, cuando controló las acciones en el triunfo por 2 a 0 frente a Gimnasia de Jujuy en Tucumán.
En cuanto a su perfil disciplinario, los números ubican al juez santafesino en un rango moderado dentro del contexto de la categoría. A lo largo del campeonato acumula 117 tarjetas amarillas mostradas en 24 encuentros dirigidos, lo que da una media cercana a las cinco amonestaciones por compromiso, una cifra que se ajusta casi con exactitud al promedio general del fútbol de ascenso argentino.
El conjunto tucumano buscará dejar atrás el trago amargo del fin de semana pasado y enfocarse en una victoria que le permita consolidar su posición en el tramo final del torneo, bajo la mirada de una terna que tendrá la responsabilidad de brindar garantías de neutralidad en una Ciudadela que llega con los ánimos lejos de ser los ideales.