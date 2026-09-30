Tras el escándalo en Jujuy, pararon al línea que le anuló el gol lícito a San Martín pero Amiconi seguirá dirigiendo

La sanción recayó sobre Ferrari por su fallo a los 46 minutos del segundo tiempo, cuando levantó el banderín por una supuesta posición adelantada de Bruno Cabrera. La repetición de la transmisión oficial confirmó que el jugador "santo" estaba habilitado por los defensores locales antes de enviar el pase que terminó en el gol de Diego Diellos, jugada que habría significado el 3 a 2 definitivo a favor del conjunto de La Ciudadela.