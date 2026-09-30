Tras el escándalo en Jujuy, pararon al línea que le anuló el gol lícito a San Martín pero Amiconi seguirá dirigiendo

Resumen para apurados
- La AFA apartó al juez de línea Gonzalo Ferrari por anular un gol lícito a San Martín de Tucumán en el empate 2-2 ante Gimnasia de Jujuy por la Primera Nacional.
- Ferrari cobró un offside inexistente a los 46' ST. Pese a reconocer el error que impidió el triunfo tucumano, el árbitro principal Bruno Amiconi no fue sancionado por la AFA.
- La dirigencia de San Martín presentará descargos ante el Tribunal de Disciplina por las expulsiones tras el partido y denunciará la conducta de Amiconi en los vestuarios.
El grueso error arbitral que le impidió a San Martín quedarse con la victoria en el estadio 23 de Agosto trajo sus primeras consecuencias formales. Tras el polémico empate 2 a 2 frente a Gimnasia de Jujuy, la Dirección de Arbitraje decidió apartar al juez de línea Gonzalo Ferrari, quien no fue programado para la próxima fecha de la Primera Nacional.
La sanción recayó sobre Ferrari por su fallo a los 46 minutos del segundo tiempo, cuando levantó el banderín por una supuesta posición adelantada de Bruno Cabrera. La repetición de la transmisión oficial confirmó que el jugador "santo" estaba habilitado por los defensores locales antes de enviar el pase que terminó en el gol de Diego Diellos, jugada que habría significado el 3 a 2 definitivo a favor del conjunto de La Ciudadela.
La decisión del Colegio de Árbitros marcó un fuerte contraste dentro de la misma terna. Mientras Ferrari quedó marginado de las designaciones, el árbitro principal Bruno Amiconi no recibió sanción alguna y estará a cargo del partido entre San Miguel y Mitre de Santiago del Estero. El segundo asistente, Matías Bianchi, tampoco fue penado y formará parte del equipo arbitral en Chaco For Ever frente a Defensores de Belgrano.
La continuidad de Amiconi generó malestar en San Martín, dada la gravedad de lo ocurrido en el campo, los cruces en la zona de vestuarios y las posteriores declaraciones públicas del juez. En una entrevista con el programa El Ascenso X3, Amiconi reconoció abiertamente el error: admitió que conviven con la equivocación y que, al ingresar al vestuario, pudieron comprobar que el fallo había condicionado el resultado.
En esa misma entrevista, el árbitro ratificó la frase que les dirigió a los directivos que fueron a pedirle explicaciones al término del partido: les remarcó que se llevaban disputadas 35 fechas y que no se estaban quedando afuera del torneo por ese encuentro.
En La Ciudadela, la Comisión Directiva optó por avanzar por los canales institucionales. La dirigencia reúne material audiovisual y antecedentes del caso para presentar sus descargos ante el Tribunal de Disciplina de la AFA por los informes de Amiconi, que derivaron en las expulsiones de Diellos y de Matías Ignacio García una vez concluido el juego. Al mismo tiempo, el club evalúa elevar una presentación formal para dejar constancia de la conducta del árbitro durante los incidentes en vestuarios.