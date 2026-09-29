Una vacuna desarrollada en Tucumán busca prevenir Salmonella y Shigella con una sola dosis

La investigación se realiza en el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (Insibio), de doble dependencia entre la Universidad Nacional de Tucumán y el Conicet. El trabajo está dirigido por la doctora Mónica Alejandra Delgado y lo integran María Victoria Pacello, Fátima Villagra, Oriana Páez, Marcela Bonano, Fabián Enrique López y María de las Mercedes Pescaretti.