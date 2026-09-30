¿De quién se había divorciado el Indio Solari? El dato inesperado de la sucesión que abrió interrogantes sobre su pareja de toda la vida
Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru, compartió 45 años de vida con el músico, se casó con él y es la madre de su único hijo. Sin embargo, en el expediente judicial figura como “divorciado en primeras nupcias”, una expresión que despertó interrogantes sobre su situación legal y los derechos hereditarios de su pareja.
Resumen para apurados
- El expediente sucesorio del Indio Solari en Morón lo consignó como divorciado, abriendo dudas sobre los derechos hereditarios de su pareja histórica, Virginia Mones Ruiz.
- Pese a convivir 45 años y casarse en 1988, el trámite iniciado por su hijo Bruno como ab intestato omite la identidad de la expareja y el estatus conyugal final del artista.
- La resolución judicial definirá la división de un cuantioso patrimonio que incluye inmuebles, marcas y millonarias regalías por la obra de Los Redonditos de Ricota.
La sucesión del Indio Solari dejó al descubierto un dato inesperado que podría tener consecuencias sobre el destino de su patrimonio. Pese a que compartió más de cuatro décadas con Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru, y formó una familia con ella, el expediente judicial lo identifica como “divorciado en primeras nupcias”.
La información, que surgió de la documentación presentada en el proceso sucesorio, abrió una incógnita sobre el estado civil del músico al momento de su muerte y, especialmente, sobre los derechos hereditarios de quien fue su compañera durante 45 años.
La sucesión fue iniciada por Bruno Solari, el único hijo del artista, el 27 de agosto y se tramita en el Juzgado Civil N° 10 de Morón. En el expediente también se indica que se desconoce la identidad de la persona de la que el músico se habría divorciado.
El dato contrasta con la historia pública de la pareja y plantea una pregunta que, por ahora, no tiene respuesta: ¿de quién estaba divorciado el Indio Solari?
La historia de amor del Indio Solari y Viru: 45 años juntos
El Indio Solari y Virginia Mones Ruiz se conocieron durante el verano de 1981, en La Plata, cuando el músico todavía estaba lejos de convertirse en uno de los máximos referentes del rock argentino.
En sus memorias, el artista recordó que el vínculo comenzó prácticamente desde el primer encuentro. Los primeros años estuvieron marcados por las dificultades económicas y una vida itinerante, en la que ambos se alojaron en casas de amigos y familiares mientras Solari intentaba consolidar su proyecto musical.
Viru, quien trabajaba como bibliotecaria, tuvo un papel fundamental en aquella etapa. Fue ella quien alentó al músico a abandonar su empleo estable para dedicarse de lleno a la música.
La pareja se casó en 1988 y, en febrero de 2000, nació Bruno, su único hijo. Durante años vivieron juntos en Parque Leloir y, en la etapa final de la vida del artista, Virginia se convirtió en uno de sus principales apoyos mientras atravesaba la enfermedad de Parkinson.
Por eso, la referencia a un divorcio en la documentación judicial generó sorpresa y abrió interrogantes sobre una situación legal que hasta ahora no había trascendido públicamente.
Qué dice la ley sobre la herencia de la pareja del Indio Solari
La situación plantea un escenario jurídico relevante. Si se comprobara que Virginia y el Indio estaban legalmente divorciados al momento de la muerte del músico, las consecuencias sobre los derechos hereditarios serían significativas.
El Código Civil y Comercial de la Nación establece que el divorcio extingue el derecho hereditario entre los excónyuges. Esto significa que, en principio, haber compartido décadas de convivencia y tener un hijo en común no sería suficiente para que Viru pudiera reclamar una porción de la herencia en calidad de cónyuge.
La situación sería diferente si se acreditara que ambos continuaban legalmente casados. En ese caso, Virginia podría concurrir a la sucesión junto con Bruno, de acuerdo con las disposiciones legales sobre los bienes propios y gananciales.
También existe la figura de la unión convivencial. Sin embargo, la legislación argentina no reconoce a los convivientes como herederos automáticos, aunque contempla la posibilidad de recibir bienes mediante un testamento, dentro de los límites establecidos por la ley.
En este punto aparece otro elemento del expediente: la sucesión fue iniciada como ab intestato, una expresión jurídica que indica que el proceso comenzó sin que se hubiera presentado un testamento.
Esto no demuestra, por sí solo, que el músico no haya dejado uno, ya que podría incorporarse posteriormente al trámite judicial.
Por el momento, no existe información pública que permita confirmar si el divorcio mencionado en el expediente corresponde a un matrimonio anterior, si involucra a Virginia o si responde a alguna otra circunstancia legal.
La millonaria herencia del Indio Solari: propiedades, regalías y derechos musicales
La incógnita sobre el estado civil del músico adquiere otra dimensión cuando se considera el patrimonio que dejó. La herencia no se limita a propiedades o cuentas bancarias: también comprende derechos de autor, regalías, reproducciones en plataformas digitales, publicaciones, merchandising y la explotación comercial de su nombre y su obra.
Entre los bienes mencionados se encuentra la residencia de Parque Leloir, además de los derechos vinculados con su trayectoria como solista y su participación en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
El valor total de ese patrimonio resulta difícil de establecer, especialmente porque una parte de sus ingresos continuará generándose a partir de la reproducción y comercialización de su música.
Otro capítulo complejo está relacionado con Erks S.A., la sociedad vinculada a los derechos de Los Redondos e integrada por el Indio Solari, Skay Beilinson y Carmen Castro, conocida como La Negra Poli.
La participación que corresponda al músico dentro de esa estructura también deberá ser considerada en el proceso sucesorio, con las implicancias que eso podría tener para quienes resulten reconocidos como sus herederos.
Las decisiones que el Indio Solari tomó antes de morir
Antes de su fallecimiento, el músico había avanzado en algunas decisiones relacionadas con su patrimonio artístico.
En agosto de 2025 cedió a Bruno el 100% de la marca Luzbola, correspondiente a su estudio de grabación. Además, después de la muerte de su padre, su hijo inició ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) el procedimiento para transferir a su nombre la marca “Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado” en calidad de heredero.
A estos trámites se suman distintas causas judiciales que involucran al patrimonio y la trayectoria del artista. Entre ellas figura una demanda civil vinculada con los primeros años de Los Redondos, que también alcanza a Skay Beilinson y La Negra Poli, en la que el demandante reclama un porcentaje histórico del negocio de la banda.
Asimismo, continúan expedientes iniciados por damnificados del trágico recital de Olavarría, ocurrido en 2017.
Todos estos elementos forman parte de un escenario sucesorio que excede la distribución de bienes materiales y alcanza también los derechos sobre una obra musical que continúa generando ingresos y conservando un importante valor cultural.
La incógnita que puede cambiar la sucesión del Indio Solari
La referencia a un divorcio en el expediente judicial podría convertirse en uno de los puntos centrales del proceso. Sin embargo, hasta que se conozca la documentación que permita aclarar la identidad de la persona mencionada, no es posible determinar cuál era la situación legal de Virginia Mones Ruiz al momento de la muerte del músico.
La historia compartida durante 45 años, el matrimonio celebrado en 1988 y la crianza de su único hijo forman parte de una trayectoria familiar conocida públicamente. Pero la sucesión deberá resolver una cuestión diferente: qué vínculo legal existía entre ambos y qué consecuencias tiene sobre la distribución de la herencia.
Así, un dato que podría parecer meramente administrativo terminó por abrir uno de los interrogantes más importantes en torno al legado del Indio Solari: quiénes tienen derecho a heredar su patrimonio y cómo se distribuirán los bienes y derechos de uno de los artistas más influyentes del rock argentino.