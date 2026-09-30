¿De quién se había divorciado el Indio Solari? El dato inesperado de la sucesión que abrió interrogantes sobre su pareja de toda la vida

En agosto de 2025 cedió a Bruno el 100% de la marca Luzbola, correspondiente a su estudio de grabación. Además, después de la muerte de su padre, su hijo inició ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) el procedimiento para transferir a su nombre la marca “Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado” en calidad de heredero.