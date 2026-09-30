Seguridad

Encontraron sanos a los dos jóvenes extraviados en el paraje Aguas Chiquitas

Fueron localizados luego de un amplio operativo de búsqueda y trasladados al Hospital Padilla para ser evaluados.

Personal del Cuerpo de Rescate y Operaciones (CERO) trasladó un equipo hasta la zona y asistió a los jóvenes quienes se encontraban en buen estado, pero con signos de hipotermia.
Personal del Cuerpo de Rescate y Operaciones (CERO) trasladó un equipo hasta la zona y asistió a los jóvenes quienes se encontraban en buen estado, pero con signos de hipotermia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía rescató este martes a dos jóvenes de 18 y 21 años que se habían extraviado en los senderos de Aguas Chiquitas, El Cadillal, tras perder la orientación.
  • Baqueanos alertaron sobre el paradero de los jóvenes, permitiendo que el cuerpo CERO y diversas divisiones policiales los asistieran en un amplio operativo conjunto.
  • Con signos de hipotermia, los rescatados fueron derivados al Hospital Padilla para su evaluación médica, concluyendo con éxito la intensa búsqueda en la zona agreste.
Resumen generado con IA

Dos jóvenes de 18 y 21 años que se habían extraviado en la zona de Aguas Chiquitas, en El Cadillal, fueron encontrados sanos este martes por personal policial y baqueanos que participaban del operativo de búsqueda.

De acuerdo con lo informado por el comisario principal Daniel Yapura, jefe de la Comisaría El Cadillal, pasadas las 15, dos baqueanos que descendían en una motocicleta y conocían la situación informaron que habían visto a los jóvenes a unos tres kilómetros de la entrada de la Cascada de Aguas Chiquitas.

A partir de ese aviso, personal del Cuerpo de Rescate y Operaciones (CERO) se trasladó hasta el lugar en una camioneta de la Comuna El Cadillal. El equipo logró asistir a los jóvenes, que se encontraban en buen estado general, aunque presentaban signos de hipotermia.

Mientras tanto, personal médico aguardó en el acceso a los senderos. Una vez que los jóvenes fueron trasladados hasta ese punto, fueron llevados al Hospital Padilla para realizarles una evaluación.

Un amplio operativo de búsqueda en El Cadillal

El operativo contó con la participación de efectivos de Bomberos de la Policía, Policía Lacustre, Grupo GERS, Infantería de la Unidad Regional Norte (URN), Delitos Rurales y Ambientales, Flora y Fauna, la Sección Canes de Caballería y personal del Servicio Penitenciario.

El despliegue fue supervisado por el jefe de turno y se extendió hasta lograr localizar a los dos jóvenes, que habían perdido la orientación mientras recorrían los senderos de la zona de Aguas Chiquitas.

Temas TucumánEl Cadillal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Contrabando: la crisis en la frontera con Bolivia repercute en Tucumán

Contrabando: la crisis en la frontera con Bolivia repercute en Tucumán

Lo más popular
Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros
1

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
2

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

No va a ser un gimnasio: el proyecto que busca evaluar a los deportistas para prevenir lesiones
3

"No va a ser un gimnasio": el proyecto que busca evaluar a los deportistas para prevenir lesiones

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?
4

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia
5

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
2

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta
3

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
4

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo
5

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo

Más Noticias
Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

No va a ser un gimnasio: el proyecto que busca evaluar a los deportistas para prevenir lesiones

"No va a ser un gimnasio": el proyecto que busca evaluar a los deportistas para prevenir lesiones

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?

¿Por qué el Banco Central compra cada vez menos dólares?

¿Por qué el Banco Central compra cada vez menos dólares?

Chahla llamó a seguir “transformando” San Miguel de Tucumán y presentó a “Migue”

Chahla llamó a seguir “transformando” San Miguel de Tucumán y presentó a “Migue”

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

Comentarios