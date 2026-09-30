Encontraron sanos a los dos jóvenes extraviados en el paraje Aguas Chiquitas

Resumen para apurados
- La policía rescató este martes a dos jóvenes de 18 y 21 años que se habían extraviado en los senderos de Aguas Chiquitas, El Cadillal, tras perder la orientación.
- Baqueanos alertaron sobre el paradero de los jóvenes, permitiendo que el cuerpo CERO y diversas divisiones policiales los asistieran en un amplio operativo conjunto.
- Con signos de hipotermia, los rescatados fueron derivados al Hospital Padilla para su evaluación médica, concluyendo con éxito la intensa búsqueda en la zona agreste.
Dos jóvenes de 18 y 21 años que se habían extraviado en la zona de Aguas Chiquitas, en El Cadillal, fueron encontrados sanos este martes por personal policial y baqueanos que participaban del operativo de búsqueda.
De acuerdo con lo informado por el comisario principal Daniel Yapura, jefe de la Comisaría El Cadillal, pasadas las 15, dos baqueanos que descendían en una motocicleta y conocían la situación informaron que habían visto a los jóvenes a unos tres kilómetros de la entrada de la Cascada de Aguas Chiquitas.
A partir de ese aviso, personal del Cuerpo de Rescate y Operaciones (CERO) se trasladó hasta el lugar en una camioneta de la Comuna El Cadillal. El equipo logró asistir a los jóvenes, que se encontraban en buen estado general, aunque presentaban signos de hipotermia.
Mientras tanto, personal médico aguardó en el acceso a los senderos. Una vez que los jóvenes fueron trasladados hasta ese punto, fueron llevados al Hospital Padilla para realizarles una evaluación.
Un amplio operativo de búsqueda en El Cadillal
El operativo contó con la participación de efectivos de Bomberos de la Policía, Policía Lacustre, Grupo GERS, Infantería de la Unidad Regional Norte (URN), Delitos Rurales y Ambientales, Flora y Fauna, la Sección Canes de Caballería y personal del Servicio Penitenciario.
El despliegue fue supervisado por el jefe de turno y se extendió hasta lograr localizar a los dos jóvenes, que habían perdido la orientación mientras recorrían los senderos de la zona de Aguas Chiquitas.