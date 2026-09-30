Quién es Maxi Ghione: la trayectoria del actor detenido tras una denuncia por privación de la libertad
Maxi Ghione, actor de Casi Ángeles, Montecristo y Cebollitas, fue detenido en Santa Fe tras una denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas. Su trayectoria y qué se sabe de la investigación judicial.
Resumen para apurados
- La policía detuvo en Santa Fe al actor Maxi Ghione en las últimas horas, acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas contra un hombre en su casa.
- La víctima declaró que fue retenida por horas e intimidada con armas. En el allanamiento se incautó armamento que la defensa sostiene que está registrado legalmente.
- A la espera de la audiencia imputativa en Rafaela, la Justicia definirá la situación procesal del artista y la validez legal de las armas incautadas en su residencia.
Maximiliano “Maxi” Ghione, de 53 años, es actor, director y docente argentino. A lo largo de su carrera participó en numerosas producciones de televisión, cine y teatro, entre ellas Montecristo, Casi Ángeles, Cebollitas y Buenos vecinos.
Su nombre volvió a aparecer en las últimas horas luego de que fuera detenido en su vivienda de Lehmann, Santa Fe, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.
Durante un allanamiento realizado en su domicilio, los investigadores secuestraron armas de fuego. El actor fue trasladado a Rafaela y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
De qué se acusa a Maxi Ghione
La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por Emiliano Ezequiel Terragona, quien aseguró que había sido contratado por Ghione para un encuentro en su vivienda.
Según consta en la denuncia, el hombre habría permanecido allí durante varias horas contra su voluntad y afirmó que fue intimidado con armas de fuego. También sostuvo que posteriormente recibió amenazas para que no relatara lo ocurrido. Estos hechos forman parte de la investigación y todavía no fueron determinados judicialmente.
La causa está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, con intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela y del Ministerio Público de la Acusación.
Durante el procedimiento realizado en la vivienda del actor fueron secuestradas armas de fuego. Su abogado defensor sostiene que se encuentran debidamente registradas y que Ghione es legítimo usuario.
Por el momento, el actor permanece detenido y la audiencia imputativa todavía no se realizó. Tampoco existe una resolución judicial que determine su responsabilidad sobre los hechos denunciados.
La carrera de Maxi Ghione
Ghione desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en la televisión argentina. Entre sus trabajos se encuentra su participación en Montecristo, donde interpretó a Ramón, uno de sus personajes más recordados.
También formó parte de ficciones como Casi Ángeles, Cebollitas, Buenos vecinos y Los únicos. En cine participó, entre otras producciones, en Cenizas del paraíso.
Además de su carrera como intérprete, Ghione trabajó como director y docente de actuación, y desarrolló actividades vinculadas con la formación artística.
La nueva vida de Ghione en Santa Fe
A fines de 2024, el actor se instaló en Lehmann, una localidad de Santa Fe, donde comenzó una nueva etapa alejado de Buenos Aires. Durante este período estuvo vinculado a un emprendimiento gastronómico y continuó relacionado con actividades vinculadas a la actuación y la enseñanza.
En medio de esta nueva etapa, su nombre quedó involucrado en la investigación judicial que derivó en su actual detención. La causa continúa en etapa de investigación y resta conocer las próximas decisiones de la Justicia.