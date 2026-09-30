Constanza Cruz será la candidata a intendente de La Libertad Avanza en Monteros

Resumen para apurados
- Constanza Cruz anunció su candidatura a intendenta de Monteros por La Libertad Avanza para el 9 de mayo, con el fin de renovar la gestión local.
- A través de redes sociales y con el respaldo de Lisandro Catalán, candidato a gobernador del espacio libertario, Cruz oficializó su postulación para competir en el municipio.
- La postulación consolida el armado territorial libertario en el interior tucumano, buscando posicionar una opción competitiva frente al oficialismo en los próximos comicios.
La dirigente Constanza Cruz confirmó que será la candidata a intendente de Monteros por La Libertad Avanza en las elecciones del próximo 9 de mayo. La postulación fue acompañada por el candidato a gobernador del espacio, Lisandro Catalán.
A través de sus redes sociales, Cruz anunció formalmente su candidatura y agradeció a Catalán y a todo el equipo de La Libertad Avanza por la confianza para asumir el desafío electoral en la ciudad.
“Quiero contarles a todos los vecinos de Monteros que el próximo 9 de mayo voy a representarlos como candidata a intendente de la Municipalidad de Monteros”, expresó.
En su mensaje, Cruz planteó como uno de los ejes de su propuesta el objetivo de “terminar con las prácticas de la vieja política” y sostuvo que buscará ofrecer una alternativa a los vecinos que, según afirmó, están “hartos de este sistema”.
“Es momento de hacer las cosas de otra manera, con decisión, transparencia y pensando en el futuro de nuestra ciudad”, señaló la candidata, quien cerró su publicación con una de las consignas que utiliza el espacio: “Esta vez, es en serio”.
Por su parte, Catalán respaldó públicamente la candidatura y destacó la incorporación de Cruz como representante de La Libertad Avanza en Monteros.
“¡Vamos, Connie! Es un orgullo que seas vos quien nos represente en Monteros en este gran desafío que tenemos por delante”, expresó Catalán.
El candidato a gobernador afirmó además que el espacio buscará ofrecer “una alternativa real” a los vecinos y trabajar para revertir la situación de la ciudad.
“Vamos a darle a los vecinos de Monteros una alternativa real y a trabajar para sacar a nuestra ciudad de la decadencia en la que se encuentra”, sostuvo Catalán, quien concluyó: “Lo mejor está por venir”.