"No va a ser un gimnasio": el proyecto que busca evaluar a los deportistas antes de que se lesionen
Hay una escena que Miguel "Miky" Bolea, gerente médico de Grupo Sama, ve repetirse con frecuencia: deportistas que invierten fortunas en bicicletas de alta gama, relojes y ropa técnica, pero que nunca se hicieron un estudio serio para saber si su cuerpo está en condiciones de soportar el esfuerzo que le van a exigir. Esa contradicción fue el punto de partida de Wellness YB, un espacio que la empresa prepara en el Casco Viejo de Yerba Buena y que combinará prevención, salud y rendimiento físico. La propuesta fue presentada durante el ciclo "Encuentros LA GACETA", en esta edición bajo el nombre "Sentirnos Bien".
Junto a Bolea expuso Rodrigo Borda, profesor de Educación Física, magíster en Alto Rendimiento por la Universidad de Barcelona y con posgrado en Medicina del Deporte. Ambos dejaron en claro desde el inicio que el proyecto no debe confundirse con un gimnasio. "No queremos confundir: esto no va a ser un gimnasio", aclaró Miky. Lo que habrá, en cambio, son laboratorios de evaluación con equipamiento que se usa en estructuras de alto rendimiento de ligas europeas y de la NBA: plataformas de fuerza, fotocélulas, dinamómetros, poleas cónicas, cámaras de alta velocidad y análisis de pisada.
La "VTV" del deportista
Con esas herramientas, el objetivo es obtener una radiografía completa del estado físico de cada persona antes de someterla a cualquier plan de entrenamiento. Se medirán fuerza muscular, articulaciones, velocidad, saltos, frenadas, patrones de movimiento, composición corporal y aptitud cardiorrespiratoria. Borda lo comparó con una "VTV del deportista y de la persona": saber cómo está el cuerpo antes de llevarlo a una exigencia mayor.
El especialista remarcó que este tipo de evaluaciones casi no existen en el país y que en Tucumán directamente no están disponibles. Muchos deportistas, dijo, "viven viajando" para hacerse estas mediciones, por lo que la apuesta es que puedan realizarlas en la provincia y, al mismo tiempo, generar mejores condiciones para desarrollar atletas de alto rendimiento desde acá.
Deporte no siempre es sinónimo de salud
Uno de los ejes del encuentro fue desterrar una idea instalada: que hacer deporte equivale automáticamente a cuidar la salud. "Tarde o temprano, tu médico te va a recetar ejercicio físico", planteó Borda, pero advirtió que para practicarlo primero hay que estar apto. "Moverse no es lo mismo que hacer un ejercicio pensado para un objetivo concreto", señaló. El trabajo cambia según si alguien busca correr mejor, ganar fuerza, recuperarse de una lesión o simplemente empezar de manera segura.
Esa falta de preparación previa es, según los disertantes, una de las causas más frecuentes de lesiones en competencias amateurs. El patrón se repite: alguien empieza a correr y a las pocas semanas ya quiere hacer un 21K, o vuelve a jugar al fútbol sin haber acondicionado antes el cuerpo para esa exigencia.
Más que deporte: un cambio de enfoque
Aunque la apertura estará centrada en lo deportivo, Wellness YB responde a una mirada más amplia de Grupo Sama: pasar de una medicina reactiva, que actúa cuando el problema ya apareció, a otra que permita anticiparse. "La gente quiere vivir más, pero vivir más no significa llegar a los 100 años con mala calidad de vida", reflexionó Miky.
El espacio reunirá consultorios médicos con kinesiología, nutrición, psicología, psicología del sueño, yoga, pilates y terapia postural. En una segunda etapa se sumarán longevidad, medicina regenerativa y estética. La apertura será gradual: el área de deportología podría estar funcionando entre mediados de noviembre y diciembre, y la planta superior, entre marzo y abril si los plazos se cumplen.