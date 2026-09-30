"No va a ser un gimnasio": el proyecto que busca evaluar a los deportistas antes de que se lesionen

Hay una escena que Miguel "Miky" Bolea, gerente médico de Grupo Sama, ve repetirse con frecuencia: deportistas que invierten fortunas en bicicletas de alta gama, relojes y ropa técnica, pero que nunca se hicieron un estudio serio para saber si su cuerpo está en condiciones de soportar el esfuerzo que le van a exigir. Esa contradicción fue el punto de partida de Wellness YB, un espacio que la empresa prepara en el Casco Viejo de Yerba Buena y que combinará prevención, salud y rendimiento físico. La propuesta fue presentada durante el ciclo "Encuentros LA GACETA", en esta edición bajo el nombre "Sentirnos Bien".