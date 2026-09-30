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Recuerdos fotográficos: 2000. Sabato contó a LA GACETA que prefería pintar a escribir

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 2000. Sabato contó a LA GACETA que prefería pintar a escribir
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso 30 Septiembre 2026

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