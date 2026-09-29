Resumen para apurados
- A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera en Tierra del Fuego, venció la alerta roja de Interpol sobre el principal sospechoso porque el pedido judicial no fue renovado.
- José Díaz Águila tenía captura internacional desde 2020 por testimonios que lo vincularon al caso de la niña, desaparecida en 2008 en un camping de Río Grande.
- La caducidad no desvincula al acusado de la causa, pero limita los operativos fuera del país mientras la familia mantiene el reclamo de justicia tras casi dos décadas.
A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, su familia recibió una inesperada novedad vinculada con uno de los principales sospechosos del caso. La Notificación Roja de Interpol que pesaba sobre José Dagoberto Díaz Águila, conocido como “Espanta la Virgen”, ya no está vigente debido a que el pedido de búsqueda internacional no fue renovado.
La situación fue comunicada a los familiares en las últimas horas y vuelve a poner el foco en una investigación que continúa abierta y sin respuestas.
La noticia se conoció este lunes 28 de septiembre, cuando se cumplieron 18 años de la desaparición de Sofía. La niña tenía apenas 3 años y 8 meses cuando fue vista por última vez durante una salida familiar en un camping de Río Grande, en 2008.
Ese día, su mamá, María Elena Delgado, publicó en sus redes sociales un mensaje tan breve como doloroso: “18 años sin Sofi”.
La pista que llevó a Interpol
Uno de los nombres que quedó vinculado a la causa es el de José Dagoberto Díaz Águila. En septiembre de 2020, la Justicia de Tierra del Fuego solicitó su incorporación a la búsqueda internacional y se emitió una Notificación Roja de Interpol.
La decisión se basó en nuevos elementos incorporados a la investigación. Entre ellos se encontraba el testimonio de un suboficial de la Policía que participó de los primeros rastrillajes y aseguró haber hablado con Díaz Águila. Según su declaración, el hombre le habría dicho “saber dónde está Sofía”.
También fue relevante el testimonio de un chico de seis años que se encontraba en el camping el día de la desaparición. El menor declaró haber visto a una persona cuya descripción permitió realizar un identikit. Años después, ya mayor de edad, ratificó su relato ante la Justicia.
Operativos sin resultados
Díaz Águila es de nacionalidad chilena, aunque cuenta con DNI argentino. Tuvo empleos registrados y domicilio en Río Grande.
Desde 2018, la Justicia llevó adelante distintos operativos en zonas rurales con el objetivo de localizarlo, pero hasta el momento no se obtuvieron resultados concretos.
La incorporación del sospechoso a la búsqueda internacional permitió ampliar las posibilidades de encontrarlo fuera del país. Durante años, la Notificación Roja funcionó como una herramienta para solicitar la colaboración de los países miembros de Interpol para localizarlo.
Ahora, esa situación cambió.
Qué significa que la alerta haya dejado de estar vigente
En las últimas horas, la familia Herrera recibió la comunicación de que la Notificación Roja de Interpol sobre Díaz Águila dejó de estar vigente.
Según informó Missing Children, el pedido de captura internacional no fue renovado y, por ese motivo, la alerta ya no aparece activa.
La novedad generó preocupación entre quienes siguen de cerca la investigación. Sin embargo, tiene un alcance específico: que la Notificación Roja haya perdido vigencia no significa que Díaz Águila haya sido declarado inocente ni que haya quedado desvinculado judicialmente de la desaparición de Sofía.
Tampoco implica, por sí sola, el cierre de la causa. Lo que dejó de estar vigente es esa herramienta internacional de búsqueda.
A 18 años de aquella tarde en Río Grande, Sofía Herrera continúa desaparecida. Su familia mantiene el reclamo para conocer qué ocurrió con la niña y dónde está.
La novedad sobre la Notificación Roja vuelve a poner el foco en la situación de uno de los principales sospechosos y en una investigación que continúa abierta.