A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, su familia recibió una inesperada novedad vinculada con uno de los principales sospechosos del caso. La Notificación Roja de Interpol que pesaba sobre José Dagoberto Díaz Águila, conocido como “Espanta la Virgen”, ya no está vigente debido a que el pedido de búsqueda internacional no fue renovado.