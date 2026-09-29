El Seven de Tafí del Valle fue presentado en Buenos Aires

Resumen para apurados
- Organizadores y autoridades presentaron en Buenos Aires la 27° edición del Seven de Tafí del Valle, que se disputará el 30 de enero para impulsar el deporte y turismo tucumano.
- El lanzamiento ocurrió en la Feria Internacional de Turismo (FIT). El torneo se jugará en la Estancia El Churqui y tendrá entrada solidaria a beneficio del Espacio Juntarnos.
- El certamen busca consolidarse como el gran atractivo deportivo y motor económico del verano tafinisto, fortaleciendo el posicionamiento turístico de Tucumán en la región.
El Seven de Tafí del Valle 2027 comenzó oficialmente su camino. La edición número 27 del tradicional torneo fue presentada en sociedad durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada en la Sociedad Rural de Buenos Aires.
El lanzamiento contó con una nutrida concurrencia y tuvo la presencia de los organizadores Cayetano Fortino y Martín Terán Nougues, además de funcionarios, dirigentes y representantes de las empresas que acompañarán el evento.
Entre los presentes estuvieron Domingo Amaya e Inés Frías Silva, por el Ente de Turismo; Francisco Caliva, intendente de Tafí del Valle; Alejandro Molinuevo, intendente de Concepción; Fernando Molina, secretario de Gobierno de Concepción y presidente de Huirapuca; Héctor Viñuales, presidente de la Federación Económica de Tucumán; Fernanda Salguero, de la Cámara de Hoteles de Tafí del Valle; José Galindo, por Sanatorio del Norte, y Osvaldo Ávalos, por Rhino.
Durante la presentación, los oradores resaltaron la importancia que adquirió el Seven no sólo desde el aspecto deportivo, sino también como una propuesta turística durante la temporada de verano en la villa tafinista.
La nueva edición ya tiene fecha y escenario confirmados: se disputará el sábado 30 de enero en la cancha de la Estancia El Churqui.
Además, los organizadores confirmaron que mantendrán una de las características solidarias del evento. La entrada será nuevamente voluntaria y lo recaudado estará destinado al Espacio Juntarnos, institución que será beneficiaria del Seven por segundo año consecutivo.