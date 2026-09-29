El Seven de Tafí del Valle fue presentado en Buenos Aires

Entre los presentes estuvieron Domingo Amaya e Inés Frías Silva, por el Ente de Turismo; Francisco Caliva, intendente de Tafí del Valle; Alejandro Molinuevo, intendente de Concepción; Fernando Molina, secretario de Gobierno de Concepción y presidente de Huirapuca; Héctor Viñuales, presidente de la Federación Económica de Tucumán; Fernanda Salguero, de la Cámara de Hoteles de Tafí del Valle; José Galindo, por Sanatorio del Norte, y Osvaldo Ávalos, por Rhino.