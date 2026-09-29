Concepción: ordenaron el traslado preventivo de un fiscal tras una denuncia por extorsión que involucra a un ex legislador
En medio de presentaciones cruzadas entre un ex parlamentario, su hijo y su nuera, trascendieron supuestos pagos millonarios que encendieron las alarmas institucionales en el sur provincial.
Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán dispuso el traslado preventivo de un fiscal en Concepción, tras una denuncia por presunta extorsión que involucra a un exlegislador provincial.
- La medida se originó por denuncias cruzadas entre el exparlamentario, su hijo y su nuera, en las que trascendieron sospechas sobre supuestos pagos millonarios.
- El caso genera tensión institucional en el sur tucumano y abre una investigación para deslindar responsabilidades penales y éticas en el fuero judicial local.
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