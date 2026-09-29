Poder Judicial

Concepción: ordenaron el traslado preventivo de un fiscal tras una denuncia por extorsión que involucra a un ex legislador

En medio de presentaciones cruzadas entre un ex parlamentario, su hijo y su nuera, trascendieron supuestos pagos millonarios que encendieron las alarmas institucionales en el sur provincial.

La investigación se lleva adelante en Concepción.
La investigación se lleva adelante en Concepción.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán dispuso el traslado preventivo de un fiscal en Concepción, tras una denuncia por presunta extorsión que involucra a un exlegislador provincial.
  • La medida se originó por denuncias cruzadas entre el exparlamentario, su hijo y su nuera, en las que trascendieron sospechas sobre supuestos pagos millonarios.
  • El caso genera tensión institucional en el sur tucumano y abre una investigación para deslindar responsabilidades penales y éticas en el fuero judicial local.
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