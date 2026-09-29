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Hoy, en “Panorama Tucumano”: ¿qué lugar ocupa la Argentina en un mundo cada vez más tensionado?

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio.
PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ.
Hace 1 Hs

El lugar que ocupa hoy la Argentina en un mundo cada vez más tensionado y las variables económicas que preocupan al Gobierno de Milei, serán los temas centrales de Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren.

María José Mazzocato y Emilia Hassan analizarán las elecciones en Brasil, los nuevos cruces por Malvinas y el viaje de Javier Milei junto a gobernadores a París.

Por otra parte, Marcelo Aguaysol hablará sobre los desafíos que enfrenta la Argentina en un contexto marcado por las tensiones externas y las dudas sobre la evolución de la economía.

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

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