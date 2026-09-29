Jorge Martínez contó cómo dos estafas virtuales le hicieron perder todos sus ahorros
El actor, de 79 años, relató cómo fue engañado a través de supuestas operaciones comerciales y una plataforma de inversiones. Aseguró que vaciaron sus cuentas, solicitaron créditos a su nombre y que conserva documentación sobre las maniobras.
Resumen para apurados
- El actor Jorge Martínez reveló en televisión que perdió todos sus ahorros tras sufrir dos estafas virtuales mediante engaños telefónicos y falsas inversiones.
- Fue engañado tras comprar en línea con un falso premio bancario y luego cayó en una plataforma apócrifa que usaba la imagen de Messi generada con IA para captar depósitos.
- Aunque Martínez conserva comprobantes para denunciar el hecho, enfrenta trabas legales debido a que facilitó sus datos, un dilema recurrente ante el avance de ciberdelitos.
El actor Jorge Martínez contó que fue víctima de dos estafas virtuales que le hicieron perder todos sus ahorros a los 79 años. En diálogo con América, relató cómo fue engañado mediante supuestas operaciones comerciales y una plataforma de inversiones, y aseguró que conserva documentación sobre las transferencias y las cuentas involucradas.
Según explicó, el primer episodio comenzó después de realizar una compra en Temu, la plataforma internacional de comercio electrónico. Una semana después recibió un llamado en el que le informaron que había sido elegido como "cliente de la semana" y que recibiría un depósito de $500.000.
"Compré unos productos en Temu, que es una internacional que vende por internet. Me mandaron dos remeras, dos pares de toallas, dos pares de zapatillas. Bueno, muy bien andaba todo hasta que a la semana me llaman y me dicen: 'Mirá, Jorge, tenemos que hacerte un depósito porque sos el cliente de la semana'", relató.
Martínez aseguró que, ante el pedido de los supuestos representantes, brindó los datos de su cuenta bancaria para recibir el dinero. Poco después, recibió un llamado de su oficial del banco, quien le advirtió que habían solicitado dos créditos a su nombre.
"A la tarde me llama el oficial del banco, el oficial mío del banco, y me dice: 'Jorge, vos pediste un crédito de 1.700.000 y otro de 863.000'. 'No', le digo, 'Gonzalo, yo no pedí nada'", contó.
Según su relato, minutos después le informaron que los créditos ya habían sido pagados y que también habían retirado el resto del dinero que tenía en sus cuentas.
"Me sacaron los ahorros y, gracias a Dios, lo único que faltaba que tenía que pagar, además de mis ahorros, un crédito al banco, tenía que pagarle 1.700.000 y 830.000. Y bueno, gracias a Dios, eso se pagó", explicó.
La segunda estafa
El actor relató que después sufrió otra maniobra, esta vez vinculada con una supuesta plataforma de inversiones. Según contó, le ofrecieron ingresar mediante un depósito inicial de $149.600.
"Es esta plataforma que tenía como titular a Messi, después veo que es una inteligencia artificial, donde me dicen que depositando 149.600 pesos me harían integrante de una plataforma donde va girando el dinero y me van ahorrando", señaló.
A partir de entonces, comenzó a recibir supuestas acreditaciones de dinero. Los estafadores le aseguraban que había acumulado cerca de U$S 19.000 y le indicaron que debía realizar nuevos trámites para poder recibir esa suma.
"Me empiezan a mandar: 'Mirá, Jorge, se acreditó acá 1200 dólares. Vamos a hacer una cosa, te lo vamos a mandar todos juntos, porque tenés que pedir un permiso a Comercio Exterior'", relató.
Finalmente, le solicitaron nuevamente los datos de su cuenta bancaria. Martínez aseguró que esta vez le retiraron los últimos ahorros que conservaba, unos U$S 1.400.
La documentación y la denuncia
Durante la entrevista, Martínez aseguró que conserva documentación relacionada con las operaciones y con las personas que aparecen en las cuentas utilizadas para las maniobras.
"Tengo toda la acreditación", afirmó. También señaló que las dos cuentas bancarias fueron afectadas.
El actor contó además que tuvo dificultades al momento de realizar la denuncia. Según explicó, le indicaron que el hecho de haber entregado voluntariamente sus datos bancarios podía complicar el procedimiento.
Martínez cuestionó ese argumento y planteó que proporcionar un número de cuenta para recibir un depósito no debería ser suficiente para responsabilizar a una persona por una estafa.
"Pero la verdad, vos hacés un trabajo y das el número de cuenta para que te hagan el depósito ahí. O sea, si vos no das el número de cuenta, no te hacen el depósito", reflexionó durante la entrevista.