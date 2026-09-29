Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 30 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la madrugada y la mañana

Durante la madrugada del miércoles, se esperan chaparrones, con una temperatura de alrededor de 17 °C. Los vientos soplarán desde el este a velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones estará entre el 10% y el 40%.