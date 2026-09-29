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Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 30 de septiembre

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL CLIMA. Cómo estará el tiempo en Tucumán.
PRONÓSTICO DEL CLIMA. Cómo estará el tiempo en Tucumán. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este miércoles en Tucumán una jornada inestable con chaparrones y tormentas aisladas, con una mínima de 15 °C y máxima de 22 °C.
  • Las precipitaciones comenzarán durante la madrugada y continuarán de forma aislada por la mañana y tarde, acompañadas por vientos leves de diversas direcciones.
  • El tiempo tenderá a estabilizarse hacia la noche con baja probabilidad de lluvias; se recomienda a los ciudadanos salir con paraguas y abrigo liviano.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán este miércoles 30 de septiembre estará marcado por la nubosidad y la presencia de precipitaciones. Según el pronóstico meteorológico para San Miguel de Tucumán, se esperan chaparrones durante la madrugada, lluvias aisladas por la mañana y tormentas aisladas durante la tarde.

La jornada comenzará con temperaturas cercanas a los 17 °C, mientras que la mínima será de 15 °C y la máxima alcanzará los 22 °C. Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado, aunque disminuirá la probabilidad de lluvias.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la madrugada y la mañana

Durante la madrugada del miércoles, se esperan chaparrones, con una temperatura de alrededor de 17 °C. Los vientos soplarán desde el este a velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones estará entre el 10% y el 40%.

Por la mañana, continuarán las lluvias aisladas y la temperatura descenderá hasta alcanzar la mínima de 15 °C. El viento cambiará al sector sudoeste y mantendrá una velocidad de entre 7 y 12 km/h.

Qué se espera para la tarde en Tucumán

Durante la tarde, el pronóstico anticipa tormentas aisladas y un aumento de la temperatura hasta los 22 °C, que será la máxima prevista para la jornada.

El viento rotará hacia el norte y tendrá una intensidad de entre 13 y 22 km/h. Las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse durante buena parte de la tarde.

Cómo estará el tiempo durante la noche

Hacia la noche, el tiempo tenderá a estabilizarse. El cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura rondará los 20 °C.

La probabilidad de precipitaciones bajará hasta ubicarse entre el 0% y el 10%, por lo que se espera un cierre de jornada con menor posibilidad de lluvias.

El pronóstico del tiempo en Tucumán para este miércoles

Temperatura mínima: 15 °C.

Temperatura máxima: 22 °C.

Madrugada: chaparrones, 17 °C y viento del este de 7 a 12 km/h.

Mañana: lluvias aisladas y mínima de 15 °C.

Tarde: tormentas aisladas y máxima de 22 °C.

Noche: cielo mayormente nublado y alrededor de 20 °C.

Probabilidad de lluvias: entre 10% y 40% durante las primeras horas, con descenso hacia la noche.

Ante este escenario, se recomienda salir con paraguas y abrigo liviano, especialmente durante la mañana y la noche, cuando se esperan las temperaturas más bajas.

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