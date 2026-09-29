Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 30 de septiembre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este miércoles en Tucumán una jornada inestable con chaparrones y tormentas aisladas, con una mínima de 15 °C y máxima de 22 °C.
- Las precipitaciones comenzarán durante la madrugada y continuarán de forma aislada por la mañana y tarde, acompañadas por vientos leves de diversas direcciones.
- El tiempo tenderá a estabilizarse hacia la noche con baja probabilidad de lluvias; se recomienda a los ciudadanos salir con paraguas y abrigo liviano.
El tiempo en Tucumán este miércoles 30 de septiembre estará marcado por la nubosidad y la presencia de precipitaciones. Según el pronóstico meteorológico para San Miguel de Tucumán, se esperan chaparrones durante la madrugada, lluvias aisladas por la mañana y tormentas aisladas durante la tarde.
La jornada comenzará con temperaturas cercanas a los 17 °C, mientras que la mínima será de 15 °C y la máxima alcanzará los 22 °C. Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado, aunque disminuirá la probabilidad de lluvias.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la madrugada y la mañana
Durante la madrugada del miércoles, se esperan chaparrones, con una temperatura de alrededor de 17 °C. Los vientos soplarán desde el este a velocidades de entre 7 y 12 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones estará entre el 10% y el 40%.
Por la mañana, continuarán las lluvias aisladas y la temperatura descenderá hasta alcanzar la mínima de 15 °C. El viento cambiará al sector sudoeste y mantendrá una velocidad de entre 7 y 12 km/h.
Qué se espera para la tarde en Tucumán
Durante la tarde, el pronóstico anticipa tormentas aisladas y un aumento de la temperatura hasta los 22 °C, que será la máxima prevista para la jornada.
El viento rotará hacia el norte y tendrá una intensidad de entre 13 y 22 km/h. Las condiciones de inestabilidad podrían mantenerse durante buena parte de la tarde.
Cómo estará el tiempo durante la noche
Hacia la noche, el tiempo tenderá a estabilizarse. El cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura rondará los 20 °C.
La probabilidad de precipitaciones bajará hasta ubicarse entre el 0% y el 10%, por lo que se espera un cierre de jornada con menor posibilidad de lluvias.
El pronóstico del tiempo en Tucumán para este miércoles
Temperatura mínima: 15 °C.
Temperatura máxima: 22 °C.
Madrugada: chaparrones, 17 °C y viento del este de 7 a 12 km/h.
Mañana: lluvias aisladas y mínima de 15 °C.
Tarde: tormentas aisladas y máxima de 22 °C.
Noche: cielo mayormente nublado y alrededor de 20 °C.
Probabilidad de lluvias: entre 10% y 40% durante las primeras horas, con descenso hacia la noche.
Ante este escenario, se recomienda salir con paraguas y abrigo liviano, especialmente durante la mañana y la noche, cuando se esperan las temperaturas más bajas.