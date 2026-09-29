Escándalo en el fútbol turco: detuvieron al jefe de los árbitros por manipular designaciones y ejercer presiones

Entre las pruebas del expediente judicial resultan determinantes las conversaciones telefónicas intervenidas a Ferdi Karadoruk, titular de la delegación de Estambul de la Asociación de Árbitros y Observadores. Los peritajes sobre chats privados revelaron un tono de presión a la hora de definir las nóminas arbitrales. En uno de los intercambios quedó registrada la orden explícita de apartar a determinados jueces (“eliminemos a estos cuatro”), mientras que en otro, al referirse a un juez que no seguía las órdenes, uno de los participantes zanjó la discusión: “Ya que no se inclina, córtale la cabeza y acabemos con esto”.