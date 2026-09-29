Escándalo en el fútbol turco: detuvieron al jefe de los árbitros por manipular designaciones y ejercer presiones
Ferhat Gündogdu, titular del Comité Central arbitral, cayó junto a otros seis dirigentes en operativos simultáneos desplegados en cuatro ciudades. La Justicia investiga un esquema sistemático para alterar calificaciones, direccionar ternas y presionar jueces entre 2022 y 2024.
Resumen para apurados
- La policía de Turquía detuvo hoy al jefe de árbitros, Ferhat Gündogdu, y a seis dirigentes, investigados por manipular ternas y presionar jueces entre 2022 y 2024.
- Allanamientos y escuchas telefónicas expusieron órdenes para vetar jueces rebeldes, en un torneo ya golpeado por la suspensión de 149 árbitros vinculados a apuestas en 2023.
- El caso profundiza la crisis de credibilidad del fútbol turco, mientras el Ministerio de Justicia prometió avanzar a fondo para sanear el arbitraje y condenar a los culpables.
Una causa judicial de gran magnitud sacudió al fútbol de Turquía. En un operativo simultáneo en las ciudades de Estambul, Ankara, Elazığ y Manisa, las fuerzas de seguridad detuvieron al presidente del Comité Central de Árbitros de la Federación Turca de Fútbol (MHK), Ferhat Gündogdu, junto a otras seis personas vinculadas a la conducción del arbitraje. La confirmación llegó a través del propio ministro de Justicia, Akin Gürlek, quien precisó que se realizaron múltiples allanamientos en domicilios particulares, oficinas institucionales y lugares de trabajo de los implicados.
La investigación, encabezada por la Fiscalía General de Estambul, apunta directamente a los mecanismos internos con los que se maneja el arbitraje profesional en el país. El expediente reúne denuncias por presuntas maniobras fraudulentas en la designación de jueces para los partidos, la manipulación de los exámenes sobre el reglamento, la alteración de las notas de rendimiento y la modificación no autorizada de las listas oficiales de colegiados y veedores correspondientes a los períodos 2022 y 2024. Los investigadores buscan determinar si existió un esquema para excluir referís sin justificación y beneficiar a otros con nombramientos digitados.
Entre las pruebas del expediente judicial resultan determinantes las conversaciones telefónicas intervenidas a Ferdi Karadoruk, titular de la delegación de Estambul de la Asociación de Árbitros y Observadores. Los peritajes sobre chats privados revelaron un tono de presión a la hora de definir las nóminas arbitrales. En uno de los intercambios quedó registrada la orden explícita de apartar a determinados jueces (“eliminemos a estos cuatro”), mientras que en otro, al referirse a un juez que no seguía las órdenes, uno de los participantes zanjó la discusión: “Ya que no se inclina, córtale la cabeza y acabemos con esto”.
El escándalo golpea la ya deteriorada credibilidad del fútbol turco, que apenas doce meses atrás había sufrido la suspensión disciplinaria de 149 jueces involucrados en apuestas deportivas clandestinas. Aunque las autoridades gubernamentales evitaron relacionar directamente ambos casos, el ministro Gürlek ratificó el compromiso de avanzar a fondo en la causa para sanear la competencia y garantizar que los responsables de estas maniobras rindan cuentas ante los tribunales.