Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos grupos

Resumen para apurados
- La Justicia procesó en Tucumán a dos hombres tras amenazar con armas a Facundo Ale en redes sociales, en el marco de un violento enfrentamiento entre grupos rivales.
- Uno de los imputados posó con una ametralladora que la defensa justificó como creada con inteligencia artificial, en una pugna ligada al fútbol y las drogas.
- El avance judicial busca contener la creciente preocupación de las autoridades ante posibles represalias armadas y nuevas disputas territoriales en la provincia.
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