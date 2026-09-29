Seguridad

Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos grupos

La Justicia procesó a dos hombres por exhibir armas de fuego para amenazar a Facundo Ale. Los motivos de una pelea que genera preocupación entre las autoridades.

PROCESADO. Jorge Anaya González con una ametralladora. Su defensor dijo que fue una imagen realizada con inteligencia artificial.
PROCESADO. Jorge Anaya González con una ametralladora. Su defensor dijo que fue una imagen realizada con inteligencia artificial.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia procesó en Tucumán a dos hombres tras amenazar con armas a Facundo Ale en redes sociales, en el marco de un violento enfrentamiento entre grupos rivales.
  • Uno de los imputados posó con una ametralladora que la defensa justificó como creada con inteligencia artificial, en una pugna ligada al fútbol y las drogas.
  • El avance judicial busca contener la creciente preocupación de las autoridades ante posibles represalias armadas y nuevas disputas territoriales en la provincia.
Resumen generado con IA

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