Caso Érika Antonella Álvarez: el 26 de octubre comenzará el juicio por el femicidio

Los acusados de encubrimiento

Sobre Justina Gordillo, empleada judicial y ex pareja del principal acusado, el investigador sostuvo que mantuvo comunicaciones con Sosa en la mañana del 7 de enero y que posteriormente se presentó en el domicilio donde se registró el femicidio, en el que permaneció durante varias horas. Se retiró y volvió por la noche. Durante ese tiempo, según la acusación, habría colaborado con el ocultamiento del cuerpo y la eliminación de rastros del hecho, además de intervenir en la desaparición de elementos de la víctima y de la camioneta utilizada por Sosa para trasladar y ocultar el cuerpo.