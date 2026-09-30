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Sancor Seguros lanzó un desafío para universitarios con $10 millones en premios

La convocatoria está abierta a estudiantes de cualquier disciplina y de todo el país. Los equipos deben tener tres integrantes y pueden postularse hasta el 6 de octubre.

INNOVACIÓN. Equipos de tres estudiantes de todo el país pueden desarrollar soluciones tecnológicas para participar del Coopathon Universitario.
INNOVACIÓN. Equipos de tres estudiantes de todo el país pueden desarrollar soluciones tecnológicas para participar del Coopathon Universitario. / SANCOR SEGUROS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Sancor Seguros lanzó el Coopathon Universitario en Argentina, un certamen abierto hasta el 6 de octubre para que estudiantes resuelvan desafíos tecnológicos.
  • Equipos interdisciplinarios de tres alumnos abordarán problemas de IA, brecha digital o cooperación. Quince proyectos pasarán a una etapa de mentoría y aceleración.
  • Los tres proyectos ganadores se repartirán $10 millones en equipamiento tecnológico, potenciando la innovación asociativa y la inserción profesional de los jóvenes.
Resumen generado con IA

Qué hacer con miles de datos dispersos, cómo acercar a distintas generaciones o de qué manera compartir recursos entre organizaciones. Esos son algunos de los problemas que Sancor Seguros pone sobre la mesa en el Coopathon Universitario 2026, una convocatoria nacional para que estudiantes desarrollen soluciones tecnológicas con impacto.

La propuesta está dirigida a alumnos regulares de carreras de pregrado y grado de universidades e instituciones de educación superior de todo el país. La inscripción estará abierta hasta el 6 de octubre. 

Tres desafíos para resolver en equipo

El concurso no parte de una idea libre, los participantes tienen que elegir uno de los tres desafíos planteados por la organización y construir una propuesta alrededor de ese problema.

El primero, “Datos e IA para decidir mejor”, plantea cómo integrar información hoy dispersa para anticipar fallas, gestionar crisis y mejorar la toma de decisiones. Entre los ejemplos aparecen datos sobre consumo de agua, cortes de internet, facturación, reclamos y diagnósticos técnicos que actualmente funcionan de manera separada.

CONVOCATORIA. Sancor Seguros impulsa un desafío nacional para estudiantes con $10 millones en equipamiento tecnológico como premios. CONVOCATORIA. Sancor Seguros impulsa un desafío nacional para estudiantes con $10 millones en equipamiento tecnológico como premios. / CAPTURA DE PANTALLA

El segundo eje, “Conectando generaciones”, apunta a reducir la brecha digital y fortalecer la participación dentro de cooperativas y mutuales. 

El tercero, “Redes de futuro - Ecosistemas de innovación”, propone desarrollar herramientas que permitan compartir equipamiento, logística y conocimientos entre distintas organizaciones.

Quiénes pueden participar

Cada equipo tiene que estar formado por tres estudiantes, pueden pertenecer a una misma institución o a diferentes universidades o institutos, aunque deberán elegir una de ellas como titular del proyecto.

La convocatoria está abierta a todas las disciplinas, por lo que no es exclusiva para estudiantes de programación o ingeniería. Un mismo grupo puede combinar perfiles de tecnología, diseño, comunicación, administración, economía u otras áreas.

La condición principal es estar cursando regularmente una carrera de nivel superior.

De la idea a una etapa de aceleración

Una vez cerrada la convocatoria se seleccionarán 15 proyectos. Esos equipos pasarán a una instancia de aceleración que incluirá capacitaciones con referentes internacionales y mentorías especializadas para mejorar las propuestas antes de la evaluación final.

CONVOCATORIA. Sancor Seguros impulsa un desafío nacional para estudiantes con $10 millones en equipamiento tecnológico como premios. CONVOCATORIA. Sancor Seguros impulsa un desafío nacional para estudiantes con $10 millones en equipamiento tecnológico como premios. / CAPTURA DE PANTALLA

Después se elegirán las tres soluciones más innovadoras y con mayor impacto.

Cómo se reparten los $10 millones

El Coopathon prevé $10 millones en premios, aunque no se entregarán como dinero en efectivo a un único equipo.

El monto corresponde a equipamiento tecnológico e informático que recibirán las tres propuestas ganadoras. La información oficial disponible no especifica cuánto corresponderá a cada puesto.

Cómo anotarse

El primer paso es formar un equipo de tres integrantes y elegir uno de los desafíos disponibles.

Después deberán desarrollar una solución que combine tecnología, principios y valores asociativos e impacto real y completar la postulación desde el sitio oficial del Coopathon Universitario de Sancor Seguros (sancorseguros.com.ar).

Hay tiempo para inscribirse hasta el 6 de octubre.

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