Llega a Tucumán una nueva edición del eCommerce Go: rentabilidad, IA y exportación

La agenda incluirá además casos de negocios locales, con el análisis de experiencias concretas, sus dificultades, errores y decisiones que permitieron avanzar. A esto se sumará un bloque sobre Inteligencia Artificial, pensado para abordar sus aplicaciones en las empresas y diferenciar las herramientas que pueden generar valor de aquellas que responden más a una tendencia que a una necesidad concreta del negocio.