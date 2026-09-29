Llega a Tucumán una nueva edición del eCommerce Go: rentabilidad, IA y exportación

Resumen para apurados
- La CACE realizará el eCommerce Go el 1 de octubre en el Sheraton Tucumán para capacitar a empresas y pymes en rentabilidad, IA y comercio digital.
- El encuentro forma parte de una gira federal e incluirá debates sobre omnicanalidad, métricas de negocio, inteligencia artificial y casos de éxito locales.
- La jornada busca potenciar la exportación de las economías regionales a través de canales digitales, facilitando la internacionalización de productos.
El comercio electrónico atraviesa una etapa en la que vender ya no alcanza. Para las empresas y emprendimientos, el desafío pasa también por mejorar la rentabilidad, conocer el comportamiento de los consumidores, integrar los distintos canales de venta y encontrar nuevas oportunidades de negocio.
Con esa mirada llegará a Tucumán una nueva edición del eCommerce Go, el encuentro federal organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), que se realizará el miércoles 1 de octubre, desde las 14, en el Sheraton Hotel.
La jornada estará destinada a emprendedores, pymes, responsables de marketing y representantes de empresas que busquen incorporar herramientas y estrategias vinculadas con la economía digital. La propuesta tendrá como punto de partida una radiografía del comercio electrónico y de los principales indicadores del sector, con el objetivo de analizar el escenario actual y las posibilidades de crecimiento.
Uno de los temas centrales será la rentabilidad de los negocios digitales. Durante el encuentro se abordarán distintas herramientas para interpretar métricas y utilizar esos datos en la toma de decisiones comerciales, en un contexto en el que aumentar las ventas no necesariamente implica mejorar los resultados de una empresa.
Otro de los ejes será la omnicanalidad, es decir, la integración de los diferentes canales mediante los cuales una empresa se relaciona con sus clientes. La propuesta apunta a analizar cómo unificar esas experiencias para responder a consumidores que combinan cada vez con mayor naturalidad las compras físicas y digitales.
La mirada puesta en las exportaciones
La edición también tendrá un capítulo dedicado a las ventas al exterior, con especial atención en las posibilidades que ofrece el comercio electrónico para que las economías regionales puedan acceder a nuevos mercados.
El objetivo será mostrar herramientas y estrategias que permitan a empresas y emprendimientos analizar la posibilidad de internacionalizar sus productos y aprovechar los canales digitales para llegar a consumidores de otros países.
La agenda incluirá además casos de negocios locales, con el análisis de experiencias concretas, sus dificultades, errores y decisiones que permitieron avanzar. A esto se sumará un bloque sobre Inteligencia Artificial, pensado para abordar sus aplicaciones en las empresas y diferenciar las herramientas que pueden generar valor de aquellas que responden más a una tendencia que a una necesidad concreta del negocio.
“Organizar una vez más el eCommerce Go en Tucumán nos permite acercar soluciones reales a los desafíos que enfrentan los negocios de todo el país”, señaló Franco Fioretti, director de la Comitiva Norte de CACE.
“Queremos que los participantes se lleven estrategias claras para cuidar la rentabilidad de sus tiendas, unificar la experiencia de sus clientes y animarse a cruzar fronteras con sus productos”, agregó.
El encuentro forma parte del recorrido que el eCommerce Go realiza por distintas ciudades del país y busca generar, además de capacitación, un espacio de intercambio entre empresas, emprendedores y especialistas de la industria.
La inscripción y la agenda completa pueden consultarse en la plataforma habilitada por la organización.