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Inteligencia Artificial: las profesiones universitarias más expuestas y qué trabajos podrían crecer

Un análisis realizado en Estados Unidos sobre 831 ocupaciones identificó cuáles tienen mayor exposición a la Inteligencia Artificial.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio en Estados Unidos reveló que las carreras universitarias enfrentan la mayor exposición a la inteligencia artificial hacia 2035 por la automatización de sus tareas.
  • Al evaluar 831 ocupaciones, se detectó que los oficios manuales resisten mejor el avance tecnológico, mientras que los empleos administrativos sufrirán las mayores caídas.
  • La exposición no implicará despidos masivos, sino una reconversión: crecerán áreas como la ciencia de datos y la salud, redefiniendo el mercado laboral global.
Resumen generado con IA

La Inteligencia Artificial (IA) avanza en empresas y modifica las tareas de numerosos trabajadores. Un análisis realizado en Estados Unidos sobre 831 ocupaciones permite identificar cuáles son las profesiones con mayor exposición a esta tecnología y cómo podrían evolucionar sus niveles de empleo entre 2025 y 2035.

El estudio compara el grado en que la IA puede ayudar a realizar o completar las tareas propias de cada ocupación. Por eso, estar muy expuesto a la Inteligencia Artificial no significa automáticamente perder el trabajo ni que una profesión vaya a desaparecer.

De las 831 ocupaciones analizadas, 206 tienen una exposición muy alta a la IA, 206 alta, 206 moderada y 213 baja. Los datos corresponden al mercado laboral de Estados Unidos y sirven como referencia para observar qué actividades podrían experimentar mayores transformaciones.

Cuáles son las profesiones más expuestas a la Inteligencia Artificial

El grupo que presenta mayor exposición es el de las ocupaciones que requieren estudios universitarios. De las 178 profesiones incluidas en esta categoría, 89 tienen una exposición muy alta y 78 una exposición alta. Solo 11 presentan una exposición moderada y ninguna aparece en el nivel bajo.

Entre las profesiones universitarias analizadas aparecen los programadores e informáticos, cuyo nivel de empleo tendría una reducción del 7,3% hasta 2035. También figuran los reporteros, periodistas y analistas de noticias, con una caída proyectada del 5,9%.

Otros puestos con alta exposición son:

Profesores de educación para adultos y de inglés como segunda lengua: -13,9%.

Directores de marketing y publicidad: -3,7%.

Artistas y diseñadores: -1,7%.

Artistas plásticos: -3,1%.

Editores: -1,1%.

Inspectores tributarios: -1,1%.

Profesores de secundaria: -0,4%.

El caso del marketing muestra por qué exposición a la IA y pérdida de empleo no son conceptos equivalentes. Aunque algunas tareas del sector presentan una exposición muy elevada, las previsiones utilizadas en el análisis contemplan un crecimiento del empleo de entre 6,4% y 6,9% para determinadas ocupaciones.

Qué trabajos están menos expuestos a la IA

Los empleos que dependen de habilidades manuales, actividad física, atención presencial o interacción directa presentan, en general, una exposición menor.

Entre las 109 ocupaciones vinculadas a destrezas manuales analizadas, apenas 14 aparecen en los niveles alto o muy alto de exposición. Las otras 95 se encuentran en los niveles bajo o moderado.

En este grupo aparecen oficios como fontaneros y albañiles, además de distintas actividades que requieren presencia física y que resultan más difíciles de automatizar mediante herramientas digitales.

También se proyecta crecimiento para determinados trabajos vinculados al campo, la hostelería y los servicios presenciales. Entre ellos aparecen contratistas de mano de obra agrícola, artesanos, socorristas, bailarines y camareros.

Los trabajos que podrían crecer con la Inteligencia Artificial

El análisis también identifica ocupaciones con fuertes perspectivas de crecimiento. Entre ellas aparecen los científicos de datos, con un incremento proyectado del empleo del 34,6%.

También se encuentran los directores de servicios médicos y sanitarios, con un crecimiento previsto del 24,2%, y los asistentes de fisioterapia, con un aumento del 23%.

En este sentido, la expansión de la IA también puede generar nuevas necesidades laborales y transformar profesiones existentes. Las actividades vinculadas al análisis de datos, la tecnología y determinados servicios sanitarios aparecen entre las que tendrían mayores incrementos proyectados.

Qué empleos podrían caer más hacia 2035

El informe también señala fuertes descensos en algunas ocupaciones que realizan tareas administrativas y repetitivas.

Entre los puestos con mayores caídas previstas aparecen los procesadores de textos y mecanógrafos, con una reducción del 34,4% del empleo. Le siguen los operadores telefónicos, con -27,6%; los operadores de centralitas y call centers, con -26%; y los trabajadores dedicados a la introducción de datos, con -25,5%.

Estos empleos comparten una característica: buena parte de sus tareas pueden realizarse mediante herramientas digitales y procesos automatizados.

La Inteligencia Artificial no implica necesariamente despidos

El principal dato que surge del análisis es que la exposición de una profesión a la Inteligencia Artificial no permite determinar por sí sola cuántos trabajadores serán reemplazados.

La tecnología puede asumir determinadas tareas, acelerar procesos o modificar las funciones de un puesto sin eliminar necesariamente la ocupación completa. Por eso, las proyecciones sobre el empleo deben interpretarse junto con otros factores del mercado laboral.

Además, los datos corresponden a Estados Unidos y no pueden trasladarse directamente al mercado laboral argentino. Sirven como referencia para observar qué tipo de tareas tienen mayor exposición a la automatización y cuáles dependen de capacidades físicas, presenciales o de interacción humana.

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