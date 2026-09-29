Guillermo Francella reveló el origen de “Hermosa mañana, ¿verdad?”, la frase que se convirtió en un clásico de las burlas futboleras
El actor, reconocido hincha de Racing, contó cómo nació una de sus expresiones más populares y recordó las reacciones que genera entre los fanáticos del fútbol. “Algunos se enojaron”, admitió entre risas.
Resumen para apurados
- El actor Guillermo Francella reveló recientemente en ESPN el origen de su clásica frase 'Hermosa mañana, ¿verdad?', usada para bromear tras victorias de fútbol.
- La expresión nació en la película infantil 'Los Extermineitors' y fue adoptada transversalmente por hinchas de diversos clubes argentinos para celebrar triunfos.
- El dicho trascendió fronteras, replicado por figuras como Felipe Melo, y se consolida como un clásico permanente del folclore futbolero en redes sociales.
Guillermo Francella volvió a hablar de una de las frases más reconocidas del folclore futbolero argentino. El actor, confeso hincha de Racing, reveló cómo surgió el ya clásico “Hermosa mañana, ¿verdad?”, una expresión que se convirtió en un recurso habitual para cargar a los rivales después de una victoria importante.
Durante una entrevista en los estudios de ESPN, el artista repasó el origen de la muletilla y se refirió al impacto que tuvo en las redes sociales y entre los simpatizantes de distintos clubes.
“Surgió en la película que hacía para chicos, Los Extermineitors, y lo tomaron todos los clubes. Cuando me toca perder, me la como doblada”, explicó Francella, con el humor que lo caracteriza.
La frase trascendió la pantalla y se instaló en el lenguaje cotidiano de los hinchas. Cada vez que un equipo consigue un triunfo relevante, las imágenes del actor pronunciando esas palabras reaparecen en las redes sociales, muchas veces acompañadas de bromas dirigidas a los simpatizantes del conjunto derrotado.
Francella y las reacciones que genera su frase entre los hinchas
El fenómeno llegó incluso a figuras internacionales del fútbol. Francella recordó con sorpresa una situación que protagonizó el brasileño Felipe Melo, quien reprodujo la misma rutina que popularizó el actor.
“Un día lo vi a Felipe Melo haciendo la misma rutina y no lo podía creer”, contó durante la charla.
El artista también reconoció que la frase genera reacciones diversas, especialmente cuando se utiliza para celebrar victorias de equipos rivales. “A veces me lo piden de auto a auto, aunque algunos se enojaron”, agregó entre risas.
La referencia apuntó también al periodista deportivo Gustavo López, quien había cuestionado al actor después de que Racing conquistara la Copa Sudamericana y se difundiera uno de sus videos celebrando el logro.