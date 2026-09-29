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¿Tenés los dedos largos o cortos? Lo que este test viral dice sobre tu forma de ser

Un desafío con resultados sorprendentes. ¿Cuál de las tres opciones te representa?

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales.
Un test de personalidad que es furor en las redes sociales.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un nuevo test viral en redes sociales propone determinar rasgos de la personalidad de los usuarios a partir de la longitud comparada de los dedos anular e índice.
  • El desafío se basa en la quiromancia y clasifica a las personas en tres categorías según si el anular es más largo, más corto o de igual medida respecto al dedo índice.
  • Este tipo de contenidos lúdicos continúa ganando alta interacción digital, reflejando el constante interés del público por la introspección y el autoconocimiento en línea.
Resumen generado con IA

Según la quiromancia, en ocasiones la respuesta a nuestros interrogantes se encuentra en nuestras propias manos y, más específicamente, en nuestro dedo anular. Es por esto que el siguiente test de personalidad es furor en las redes sociales y sorprende por sus resultados.

Para ver lo que tus dedos dicen de vos, endereza la mano izquierda y compárala con la siguiente imagen. La mano "A" significa que su dedo anular es más largo que el índice. La mano "B" indica que el índice es más largo que el anular. En el caso "C", ambos dedos son iguales.

Elegí una de las tres opciones

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. Un test de personalidad que es furor en las redes sociales.

Los resultados del test de personalidad

- Si tus dedos son como la opción A, ¡se puede decir que sos una persona encantadora! Se dice que la gente que tiene el dedo anular más largo que el dedo índice, suelen ser personas hermosas y atractivas. Irradian un encanto que muchos otros encontrarán irresistible.

Además, suelen ser más agresivos y decisivos, por lo que no tienen problemas en correr cierto tipo de riesgos. Los científicos han descubierto que las personas con dedos anulares más largos ganan más que las personas con dedos anulares más cortos.

- Si es la opción B, se puede decir que tenés actitudes de líder. Las personas con dedos anulares más cortos que los dedos índices tienen una gran confianza en sí mismos, incluso pueden llegar a ser arrogantes. Han nacido para liderar un grupo. Además, en situaciones difíciles son ingeniosos y muy ecuánimes.

- Si tu opción es la "C", es que son grandes comunicadores La gente suele confiar en ustedes para contarles sus secretos más profundos. Son personas equilibradas que tienden a escuchar más que a hablar, hecho muy atrayente para muchas personas. Hacen que los demás se sientan reconfortados y apreciados cuando más lo necesitan.

Son amantes de la paz, y se sienten incómodos cuando se ven involucrados en algún conflicto. Son personas organizadas, que tratan de llevarse bien con todo el mundo y muy fieles en sus relaciones de parejas.

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