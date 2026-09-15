De estudiantes a inventores: ocho ideas que nacieron en la universidad y cambiaron el mundo

Resumen para apurados
- Diversos estudiantes universitarios crearon inventos y empresas que transformaron el mundo, como Google y la tinta electrónica, a partir de proyectos académicos.
- Los desarrollos surgieron de tesis o soluciones a problemas cotidianos, abarcando desde vacunas y cargadores ultrarrápidos hasta plataformas digitales líderes.
- Estos casos ratifican el rol clave de la investigación universitaria como semillero de innovaciones capaces de transformar la industria global a largo plazo.
¿Qué puede salir de una idea que aparece mientras estudiás? A veces, un trabajo práctico. Otras, un prototipo que termina mucho más lejos de las aulas. La historia de la tecnología tiene varios ejemplos de estudiantes que transformaron proyectos universitarios en inventos y empresas conocidas en todo el mundo.
Desde la tinta electrónica que utilizan los lectores digitales hasta plataformas como Google, Facebook y YouTube, varias creaciones tuvieron su origen en jóvenes que todavía estaban vinculados con la universidad.
De proyectos universitarios a inventos
En la India, Parth Gaggar y Vijay Jain, estudiantes del IIT Roorkee, desarrollaron unos auriculares inteligentes capaces de filtrar determinados sonidos del ambiente para mejorar la experiencia al escuchar música.
En medicina, el investigador Baruch Blumberg descubrió el virus responsable de la hepatitis B a partir del análisis de una muestra de sangre de un aborigen australiano. Años después, desarrolló una vacuna efectiva con investigadores de la Universidad de Pensilvania y Fox Chase Cancer Center.
Los lectores digitales también tienen una historia universitaria. Joseph M. Jacobson, estudiante de posgrado de Stanford, imaginaba un dispositivo capaz de almacenar una enorme cantidad de textos. Junto con el estudiante de Matemáticas Barrett Comiskey, desarrolló la tecnología de tinta electrónica o e-ink, una de las bases de los actuales e-readers.
Dos estudiantes de ingeniería de George Mason University, Viet Tran y Seth Robertson, crearon como proyecto final un dispositivo que utiliza ondas sonoras de baja frecuencia para combatir incendios. Para construir el prototipo invirtieron unos 600 dólares de sus propios ahorros.
También está la historia de Eesha Khare, quien con apenas 18 años desarrolló un pequeño dispositivo capaz de almacenar grandes cantidades de energía y recargar una batería de celular en unos 30 segundos. El proyecto le permitió obtener fondos para sus estudios en Harvard.
De un chupete inteligente a Google
Algunas ideas surgieron de problemas cotidianos. Anthony Halmon, estudiante de primer año de Cornell University y padre joven, creó un chupete que además funciona como termómetro, para facilitar el control de la temperatura de los bebés.
En Purdue University, el estudiante de Ingeniería Nuclear Joe Carabetta desarrolló un dispositivo que se coloca en un skate convencional y lo transforma en uno motorizado.
Y entre los casos más famosos aparecen tres plataformas que hoy forman parte de la vida cotidiana. Larry Page y Sergey Brin fundaron Google en 1998 mientras estudiaban en Stanford. Mark Zuckerberg creó Facebook en 2004 mientras estudiaba Ciencias de la Computación en Harvard.
YouTube también nació de jóvenes vinculados con la universidad. Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim crearon la plataforma después de trabajar en PayPal y mientras estudiaban en distintas universidades estadounidenses.
Estas historias muestran que una idea universitaria puede convertirse en algo mucho más grande. Algunas empezaron como trabajos prácticos, otras como soluciones a problemas concretos, pero todas tuvieron un punto de partida común: jóvenes que se animaron a probar qué podía pasar con una buena idea.