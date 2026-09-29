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Cayeron los acciones y el riesgo país tocó un nuevo récord

El indicador alcanzó un punto máximo de 630 puntos básicos y alcanzó su máximo valor en seis meses.

EN ESTADOS UNIDOS. Las tasas impactaron en el dólar y en los bonos.
EN ESTADOS UNIDOS. Las tasas impactaron en el dólar y en los bonos.
Hace 3 Hs

Los bonos soberanos en dólares y las acciones argentinas se hundieron fuerte en Wall Street, incrementando la racha negativa, ante lo cual el riesgo país se ubicó en torno a los 630 puntos básicos y alcanzó su máximo valor en seis meses. La City ve dudas locales sobre el financiamiento y la acumulación de reservas, sumada a un contexto internacional adverso de tasas altas y volatilidad global.

En cuanto a la renta fija, resaltó el declive en el Global GD36 (-1,3%). Asimismo, en cuanto a los títulos bajo legislación local, la caída más pronunciada fue la del Bonar AL35 (-1,2%).

Como consecuencia, el riesgo país creció en 19 puntos básicos hasta las 628 unidades, el nivel más alto en seis meses. Previamente había llegado a superar los 640 puntos.

El riesgo país supera los 640 puntos y alcanza su nivel más alto del año

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“Nuestra medida preferida de riesgo país, que ajusta por el apetito global por créditos de alto riesgo, ya está en niveles similares al estrés de la pascua de 2019. En ese momento salió una muy reconocida encuestadora con números que mostraban a Macri perdiendo en un ballotage y el mercado se asustó. El nivel actual tiene una probabilidad implícita mayor al 40% para un escenario de reversión de políticas, algo que parece exagerado cuando todavía falta más de un año para la elección”, señaló al respecto Adrián Yarde Buller, economista de Facimex, al diario Ámbito.com.

El deterioro de los bonos locales se dio en medio de un clima adverso para los mercados emergentes. Este lunes volvieron a escalar los rendimientos de los títulos del Tesoro de EEUU, lo cual ejerce presión alcista para los retornos en el resto del mundo, particularmente en aquellos activos más riesgosos.

Bonos del Tesoro norteamericano

El rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano a 30 años alcanzaron sus niveles más altos desde mediados de mayo de 2004, mientras que los instrumentos a 10 años tocaron su máximo desde mediados de junio de 2007 antes de recortar las alzas. En paralelo, los precios del petróleo subieron cerca de 2%, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el sábado que había rechazado una propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a los combates en Oriente Medio.

La volatilidad vuelve a escena y se paga con más Riesgo País

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Ante el potencial impacto inflacionario de este escenario, los operadores aumentaron sus apuestas a que la Reserva Federal subirá las tasas otros 25 puntos básicos en octubre, pasando de una probabilidad del 64% el viernes al 68%, y reforzaron las apuestas a favor de otra alza en diciembre, según FedWatch de CME Group.

Según diversos informes de la City, el reciente aumento del riesgo país refleja un deterioro relativo de la percepción sobre Argentina, en un contexto de menor acumulación de reservas, desaceleración de la actividad y condiciones financieras internacionales más exigentes. Al mismo tiempo, las colocaciones soberanas hard dollar prácticamente se frenaron, encendiendo señales de alerta de cara a 2027.

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