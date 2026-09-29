Cayeron los acciones y el riesgo país tocó un nuevo récord

“Nuestra medida preferida de riesgo país, que ajusta por el apetito global por créditos de alto riesgo, ya está en niveles similares al estrés de la pascua de 2019. En ese momento salió una muy reconocida encuestadora con números que mostraban a Macri perdiendo en un ballotage y el mercado se asustó. El nivel actual tiene una probabilidad implícita mayor al 40% para un escenario de reversión de políticas, algo que parece exagerado cuando todavía falta más de un año para la elección”, señaló al respecto Adrián Yarde Buller, economista de Facimex, al diario Ámbito.com.