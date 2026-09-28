EspectáculosFamosos

Emma Vich volvió a la peluquería y sorprendió con el cambio de look a una ex Gran Hermano

El resultado se viralizó en redes, donde sus seguidores celebraron su regreso al estilismo.

EMMA VICH. El ex Gran Hermano volvió a trabajar como peluquero.
EMMA VICH. El ex Gran Hermano volvió a trabajar como peluquero.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El estilista y ex Gran Hermano Emma Vich retomó su labor profesional al realizarle un cambio de look a su excompañera de reality Luana Fernández.
  • La transformación capilar fue compartida en redes antes del debut teatral de Fernández en la obra Sex, marcando la vuelta de Vich al estilismo tras el show.
  • La publicación se viralizó con fuerte apoyo de sus seguidores, consolidando el perfil profesional de Vich y acompañando el nuevo proyecto laboral de Luana.
Resumen generado con IA

Emma Vich volvió a trabajar como peluquero y lo hizo con un cambio de look que no pasó inadvertido en las redes sociales. El estilista atendió a Luana Fernández, ex participante de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), y mostró el resultado en su cuenta de Instagram.

“Cambio de look para Luana. Vich hair”, escribió Emma en la publicación, acompañada por un video en el que mostró la transformación de la joven, desde el antes hasta el después.

La reacción de Luana al verse con su nueva imagen también quedó registrada. “¡Ay, amo! ¡Amigo, me encanta!”, expresó la exparticipante del reality.

El trabajo de Emma fue celebrado por sus más de 600.000 seguidores, quienes destacaron el resultado y, especialmente, su regreso al estilismo.

“Amo, volviste a las pistas. ¡Es la que va, Emma!”, “Ay, te amo, Emma, sos un genio. Me encantó. Rediosa Lu”, “Todas somos Luana. Recontentas por vos y por ella”, “Qué dúo tan sexy”, “Iconic, amor” y “Qué hermoso. Definitivamente tenés magia en tus manos” fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Emma Vich volvió a la peluquería y sorprendió con el cambio de look a una ex Gran Hermano

El nuevo desafío laboral de Luana Fernández

El cambio de look coincidió con un momento especial para Luana Fernández. La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada había anunciado la semana pasada que cumplió uno de sus grandes sueños profesionales: en octubre se sumará al elenco de Sex.

Aunque no logró ganar el reality de Telefe, Luana encontró una nueva oportunidad laboral y se mostró muy feliz al comunicar la noticia a sus seguidores.

Ahora, mientras se prepara para este nuevo desafío, también renovó su imagen de la mano de Emma Vich, en un regreso al estilismo que sus seguidores recibieron con entusiasmo.

Temas Gran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas
1

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
2

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: Me equivoqué y le pedí disculpas
3

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: "Me equivoqué y le pedí disculpas"

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
4

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Atlético Tucumán puede clasificarse a la Libertadores sin ganar la Copa Argentina: qué debe pasar
5

Atlético Tucumán puede clasificarse a la Libertadores sin ganar la Copa Argentina: qué debe pasar

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Retroceder nunca, rendirse jamás
2

Retroceder nunca, rendirse jamás

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
3

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
4

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Jaldo, sobre la foto de Manzur con Cristina Kirchner: Es un pollerudo
5

Jaldo, sobre la foto de Manzur con Cristina Kirchner: "Es un pollerudo"

Más Noticias
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Atlético Tucumán puede clasificarse a la Libertadores sin ganar la Copa Argentina: qué debe pasar

Atlético Tucumán puede clasificarse a la Libertadores sin ganar la Copa Argentina: qué debe pasar

Subsidio a la luz en Tucumán: desde cuándo se aplicaría y qué consumo alcanzaría durante los meses de calor

Subsidio a la luz en Tucumán: desde cuándo se aplicaría y qué consumo alcanzaría durante los meses de calor

Comenzó la sucesión del Indio Solari: qué se sabe sobre su testamento y quiénes heredarán su fortuna

Comenzó la sucesión del Indio Solari: qué se sabe sobre su testamento y quiénes heredarán su fortuna

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Malasia

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Malasia

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: Me equivoqué y le pedí disculpas

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: "Me equivoqué y le pedí disculpas"

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Comentarios