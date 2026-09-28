Emma Vich volvió a la peluquería y sorprendió con el cambio de look a una ex Gran Hermano

Resumen para apurados
- El estilista y ex Gran Hermano Emma Vich retomó su labor profesional al realizarle un cambio de look a su excompañera de reality Luana Fernández.
- La transformación capilar fue compartida en redes antes del debut teatral de Fernández en la obra Sex, marcando la vuelta de Vich al estilismo tras el show.
- La publicación se viralizó con fuerte apoyo de sus seguidores, consolidando el perfil profesional de Vich y acompañando el nuevo proyecto laboral de Luana.
Emma Vich volvió a trabajar como peluquero y lo hizo con un cambio de look que no pasó inadvertido en las redes sociales. El estilista atendió a Luana Fernández, ex participante de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), y mostró el resultado en su cuenta de Instagram.
“Cambio de look para Luana. Vich hair”, escribió Emma en la publicación, acompañada por un video en el que mostró la transformación de la joven, desde el antes hasta el después.
La reacción de Luana al verse con su nueva imagen también quedó registrada. “¡Ay, amo! ¡Amigo, me encanta!”, expresó la exparticipante del reality.
El trabajo de Emma fue celebrado por sus más de 600.000 seguidores, quienes destacaron el resultado y, especialmente, su regreso al estilismo.
“Amo, volviste a las pistas. ¡Es la que va, Emma!”, “Ay, te amo, Emma, sos un genio. Me encantó. Rediosa Lu”, “Todas somos Luana. Recontentas por vos y por ella”, “Qué dúo tan sexy”, “Iconic, amor” y “Qué hermoso. Definitivamente tenés magia en tus manos” fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.
El nuevo desafío laboral de Luana Fernández
El cambio de look coincidió con un momento especial para Luana Fernández. La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada había anunciado la semana pasada que cumplió uno de sus grandes sueños profesionales: en octubre se sumará al elenco de Sex.
Aunque no logró ganar el reality de Telefe, Luana encontró una nueva oportunidad laboral y se mostró muy feliz al comunicar la noticia a sus seguidores.
Ahora, mientras se prepara para este nuevo desafío, también renovó su imagen de la mano de Emma Vich, en un regreso al estilismo que sus seguidores recibieron con entusiasmo.