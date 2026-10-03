Bill Gates advirtió sobre la IA: "Puede provocar eventos que causen mil millones de muertes"

Transición

El empresario considera que la tecnología todavía no ha alcanzado el punto en el que pueda resolver de forma generalizada problemas como el elevado coste de la vida o de la asistencia sanitaria. Esa capacidad llegaría después de la fase de transición. Según su planteamiento, la combinación de robots humanoides e IA permitiría automatizar actividades como la construcción de viviendas o la producción de alimentos, reduciendo algunas de las restricciones que hoy afectan a la economía.