Bill Gates advirtió sobre la IA: "Puede provocar eventos que causen mil millones de muertes"

Resumen para apurados
- En una entrevista en NBC, Bill Gates advirtió recientemente que la IA sin control puede causar mil millones de muertes si cae en manos de delincuentes.
- El magnate proyectó una transición crítica de 20 años que afectará al empleo y la seguridad, contradiciendo posturas que minimizan el poder destructivo de esta tecnología.
- A largo plazo, prevé una era de abundancia con robots humanoides que abaratará costos, pero exigirá debatir el rol del trabajo y el propósito personal en la sociedad.
"Estará cambiando el mercado laboral y potencialmente empoderando a los delincuentes si no tenemos las salvaguardas adecuadas, así que tenemos un periodo que probablemente durará 20 años en el que habrá esta adaptación", afirmó Bill Gates durante una entrevista. El cofundador de Microsoft marcó un horizonte de profundos cambios alrededor de la Inteligencia Artificial (IA).
A su juicio, es una tecnología que atravesará primero una etapa especialmente delicada antes de desplegar buena parte de sus beneficios. Durante una entrevista en el programa Meet the Press, de NBC, Gates explicó que la sociedad se encuentra al comienzo de una transformación que afectará al empleo, la seguridad y la forma en la que se producen bienes y servicios.
Transición
El empresario considera que la tecnología todavía no ha alcanzado el punto en el que pueda resolver de forma generalizada problemas como el elevado coste de la vida o de la asistencia sanitaria. Esa capacidad llegaría después de la fase de transición. Según su planteamiento, la combinación de robots humanoides e IA permitiría automatizar actividades como la construcción de viviendas o la producción de alimentos, reduciendo algunas de las restricciones que hoy afectan a la economía.
Era de abundancia
"Una vez que superemos eso, entonces una combinación de robots humanoides e IA proporcionará construcción de casas, cultivo de alimentos, muchas cosas. Podrías llamarlo una era de abundancia", explicó el magnate. Ese escenario, según su visión, plantearía otro tipo de interrogantes: cómo encontrar un propósito personal y qué hacer con un eventual aumento del tiempo libre si las máquinas asumen una proporción creciente de las tareas que hoy realizan las personas.
Las expectativas sobre ese futuro conviven con riesgos que ya preocupan a parte del sector tecnológico. Entre ellos figuran la pérdida de puestos de trabajo, los problemas de privacidad, la ciberseguridad y el posible uso malicioso de sistemas avanzados. Gates ha defendido por ello la introducción de controles específicos y considera que las autoridades deben participar en la definición de las salvaguardas necesarias para limitar los posibles abusos de estas herramientas.
Un arma poderosa
Durante la entrevista, Gates asegura que la IA es sumamente poderosa. “Puede provocar eventos que causen mil millones de muertes”, según reproduce el diario As sobre la entrevista brindada al medio británico. Unas palabras que buscan contradecir a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien a comienzos de mes aseguró que “la idea de que la IA se apodere del mundo, destruya a la humanidad y haga todo lo demás malo es un engaño”.
El empresario, sin embargo, cree que “nunca ha existido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las últimas herramientas de IA”. Por ello, considera más que necesario que las autoridades de los países actúen para limitar los abusos de estas nuevas herramientas.