Teatro Mercedes Sosa: “Las chicas de la culpa” hablan de todo sin guión

Más que el escenario de un teatro, parece el living de una casa. Ese es el clima de intimidad y confianza que procuran crear “Las chicas de la culpa” cada vez que se presentan con su propuesta de un humor desenfadado, en el cual está permitido hablar de todo y sin tapujos: amor, sexo, citas, drogas, miedos, frustraciones y mucho más circula en la voz de cuatro mujeres de más de 40 años: Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias.