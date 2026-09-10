Stand up: Cris Álvarez reivindica un humor femenino

“Es un show estreno y con cosas nuevas en su armado, aunque sobre temas y remates que conforman mi rutina. Desde hace ocho años que hago monólogos y reúno los chistes que fui probando en este tiempo sobre la temática de lo que es Tucumán y sus costumbres: hablo de la zafra, del perro familiar, de la rutina de una mamá soltera que no llega a fin de mes y su intento de unificar vida social, salud física y mental y el proyecto de ser famosa en una sola persona”, le dice Álvarez a LA GACETA.