Quién es Junior Hernández, el nuevo novio de Juana Tinelli

Resumen para apurados
- Juana Tinelli confirmó en Instagram su relación con el emprendedor Junior Hernández tras dedicarle un saludo de cumpleaños, oficializando su noviazgo de cuatro meses.
- Ambos se conocieron por amigos en común y convivieron en Nordelta. El romance comenzó tras la separación de Tinelli de su expareja, a quien denunció por violencia de género.
- La oficialización consolida una nueva etapa personal para Tinelli, alejándola de escándalos mediáticos mientras Hernández proyecta la expansión de sus emprendimientos.
Luego de los rumores, Juanita Tinelli publicó en su cuenta de Instagram una foto con el joven y escribió: "Feliz cumpleaños mi Chuno, te elijo todos los días".
En la imagen aparecen relajados, con un look elegante y combinados. Además, ella lo arrobó y en su cuenta se puede ver que mantiene un bajo perfil.
¿Quién es Junior Hernández?
Semanas atrás, Fernanda Iglesias dio a conocer el vínculo de Juana Tinelli y Junior Hernández en Puro Show (El Trece), y reveló algunos detalles.
"La relación prosperó. Cuando fue el escándalo de Juanita y su ex en un boliche, todo arrancó porque ella se estaba besando con un muchacho cerca de su ex", introdujo la periodista en alusión a Bautista Cuiña, denunciado por la hija de Marcelo Tinelli por violencia de género.
"El chico en cuestión es este, su actual pareja. Me dijo Juanita que salen desde mayo, así que están hace cuatro meses. Son novios y estuvieron un tiempo conviviendo en Nordelta. Hace poco dejaron la casa porque la alquilaban", contó.
Respecto a quién es el joven, Matías Vázquez describió: "Él tiene varios food trucks en la zona de Tigre. Es un emprendedor joven. Además está por sacar su propia marca de electrolitos".
"Se conocieron porque es el mejor amigo de su mejor amiga. Ya se conocían desde hacía tiempo, pero cada uno estaba en la suya, con otras parejas. Cuando cortaron se reencontraron y ahí surgió el amor. Ella está re bien, él parece ser un divino", añadió Fernanda.
En Instagram se puede ver que Junio Hernández tiene dos food trucks: uno en la zona de Tigre y otro en Capital Federal. "Los mejores sándwiches. Abierto 24 hs", describe en la cuenta del emprendimiento.