Florencia de la V explotó contra Agustín Laje por cuestionar su identidad

Ante los cuestionamientos, el escritor no cedió: “Que me denuncien. ¿Es un delito decir la verdad en este país? No es mujer, en absoluto. La verdad nunca falta el respeto. Todo el mundo tiene el derecho a mutilarse y ponerse el nombre que quiera, perfecto, yo tengo todo el derecho de ajustarme a la realidad biológica. Y, si no, que me metan preso, no tengo ningún problema”.