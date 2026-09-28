Florencia de la V explotó contra Agustín Laje por cuestionar su identidad

Resumen para apurados
- Florencia de la V cruzó a Agustín Laje tras ser llamada "él" en televisión y exigió el cumplimiento de la ley de identidad de género frente a los cuestionamientos a su persona.
- La controversia surgió tras declaraciones de De la V sobre un fallo judicial, lo que derivó en debates radiales y televisivos donde Laje rechazó reconocer su género autopercibido.
- El episodio reabre la discusión pública sobre los límites de la libertad de expresión frente a la legislación vigente que tutela los derechos del colectivo trans en el país.
Florencia de la V rompió el silencio y se refirió a los polémica que se generó a partir de los dichos de Agustín Laje, quien durante una entrevista se refirió a la conductora como “él”.
Todo comenzó a partir de un posteo de De la V en el que cuestionó la resolución de la jueza Laura de Marinis, quien sobreseyó a un menor de 14 años en una causa por intento de robo.
A partir de ese mensaje se generó un escándalo durante un ciclo radial, luego de que, al criticarla, llamaran a De la V “señor”. En ese momento, Jonatan Viale defendió a Flor, mientras que Cristina Pérez, también integrante del programa, no intervino para cuestionar los dichos.
La polémica siguió escalando y llevó a que distintos noteros buscaran la palabra de los protagonistas. Pérez se desentendió de la situación y respondió: “No me meto en polémicas, mi amor, en serio. Los quiero un montón”.
La primera reacción de De la V llegó a través de un mensaje que leyeron al aire de SQP, por América: “Es más de lo mismo. Hace años que me atacan con lo mismo, como si me ofendieran. Eso es no tener argumentos”.
Qué dijo Agustín Laje sobre Flor de la V
Con el episodio todavía en el centro de la agenda mediática, Laje se sumó a la discusión. El referente libertario fue invitado a Una batalla tras otra, el ciclo de Esteban Trebucq en La Nación +, donde debatió con Fernanda Iglesias. Durante la conversación, Laje se refirió a De la V como “él”.
“Viven en barrios cerrados, se mueven en ambientes seguros, tienen guardias privados... No digo que sea el caso de él”, afirmó. En ese momento, Iglesias y Trebucq lo corrigieron de inmediato: “Ella”.
Laje retrucó: “¿Puedo tener libertad de conciencia y ajustarme a una realidad biológica? ¿O me tengo que arrodillar ante una ideología?”.
Ante los cuestionamientos, el escritor no cedió: “Que me denuncien. ¿Es un delito decir la verdad en este país? No es mujer, en absoluto. La verdad nunca falta el respeto. Todo el mundo tiene el derecho a mutilarse y ponerse el nombre que quiera, perfecto, yo tengo todo el derecho de ajustarme a la realidad biológica. Y, si no, que me metan preso, no tengo ningún problema”.
“Cuando veo a alguien defender a delincuentes (Flor de la V) yo no voy a hacer la pantomima de referirme a ellos como quieren”, cerró Laje, dejando en claro su postura.
La respuesta de Flor de la V
Finalmente, Flor de la V respondió a la polémica y comenzó por trazar un paralelismo con su pasado: las peleas con Laura Fidalgo durante el Bailando por un sueño, certamen que ganó hace 20 años. “La verdad que no puedo creer, no puedo creer porque pasan los años y sigue pasando lo mismo. No puedo creer y 20 años después seguimos con la misma polémica”, lamentó, en diálogo con Puro Show, por El Trece.
“En ese momento la pelea con la Fidalgo era esa, era porque ella decía: ‘Yo no voy a trabajar con travesti’. Después en las notas decía: ‘Ay, este chico-chica’”, recordó.
Y remarcó: “Y en ese momento no había perspectiva de género, ni siquiera se debatía eso, era conventillo de vedettes, era amarillismo, ni siquiera era tomado en cuenta. Y yo estaba enojada. Hoy es un chiste, pero 20 años después sigue sucediendo”.
En ese momento, Flor aprovechó para agradecer la defensa de Fernanda Iglesias y apuntó contra Cristina Pérez: “Gracias Fer, la verdad que te banco, porque hay otras personas que deciden callar como Cristina Pérez. Porque son paladines de la justicia supuestamente, son honorables, defienden la ley, pero bueno, la vara. Porque ellos defienden una cosa, pero después deciden callar con otra”.
“Hay una ley que avala mi identidad. Ponele que ellos quieran pensar lo que quieran, pero si ellos dicen ‘esta jueza debe cumplir la ley’, bueno, también estas personas deben cumplir la ley y respetarme a mí como persona trans”, sentenció.