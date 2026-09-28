Celulosa Argentina pagó solo la mitad del sueldo y mantiene paralizada una de sus plantas

La situación contrasta con la de la otra gran planta de Celulosa Argentina, ubicada en Zárate, provincia de Buenos Aires. Después de permanecer también cerca de dos meses sin actividad, esa fábrica retomó la producción durante el último fin de semana. Sin embargo, los trabajadores todavía esperan precisiones sobre la continuidad de la actividad y el pago de las sumas salariales pendientes.