No pagó la cuota alimentaria: la Justicia ordenó suspenderle el streaming y la licencia de conducir

El fallo también señaló que el incumplimiento sistemático de la obligación alimentaria por parte de un progenitor puede afectar esos derechos. Además, mencionó que la falta de cumplimiento de deberes esenciales respecto de los hijos puede configurar violencia de género de tipo económica contra la progenitora, en los términos del artículo 5 de la Ley 26.485.