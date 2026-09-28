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Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el técnico de Racing tras la eliminación ante Boca

El entrenador acordó su salida con la dirigencia después de la derrota 3-2 por la Copa Argentina. Sebastián “Chirola” Romero asumirá interinamente junto a Luciano Aued.

Tras la derrota frente a Boca, Vojvoda dejó de ser el DT de Boca.
Tras la derrota frente a Boca, Vojvoda dejó de ser el DT de Boca. Foto tomada de Olé.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el DT de Racing tras acordar su salida con la dirigencia luego de perder 3-2 ante Boca en Rosario por los cuartos de la Copa Argentina.
  • Racing ganaba 2-0, pero cayó con un triplete de Enner Valencia. El técnico cierra un ciclo breve de 13 partidos con siete derrotas y un bajo rendimiento en el Torneo Clausura.
  • Sebastián Romero y Luciano Aued asumirán como interinos en un equipo obligado a ganar el torneo local para no cortar su racha de clasificaciones a copas vigente desde 2015.
Resumen generado con IA

El ciclo de Juan Pablo Vojvoda en Racing llegó a su fin. Después de la eliminación frente a Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina, el entrenador acordó su salida con la dirigencia encabezada por Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja.

La decisión interrumpe anticipadamente un contrato que tenía vigencia hasta junio de 2027 y llega después de uno de los golpes más duros de la temporada para la “Academia”.

Racing parecía encaminado hacia las semifinales de la Copa Argentina después de ponerse 2-0 arriba en Rosario. Sin embargo, Boca protagonizó una remontada inesperada y terminó imponiéndose 3-2 gracias a un triplete de Enner Valencia en apenas 23 minutos.

Los cambios realizados por Vojvoda durante el segundo tiempo no consiguieron sostener el funcionamiento del equipo y Racing terminó perdiendo un partido que tenía bajo control. Una vez consumada la eliminación, la dirigencia decidió cancelar la conferencia de prensa del entrenador para evitar profundizar el clima adverso.

Los números del ciclo de Vojvoda

El entrenador deja Racing después de 13 partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y siete derrotas.

Su etapa había comenzado con dos triunfos consecutivos, frente a Defensa y Justicia y Gimnasia, pero posteriormente el rendimiento cayó. Los problemas defensivos y las dificultades para generar juego se transformaron en dos de los principales inconvenientes del equipo.

La situación tampoco es favorable en el Torneo Clausura. Racing acumula solamente ocho puntos después de 10 fechas, se encuentra en la parte baja de la tabla y actualmente está fuera de los puestos de playoffs.

"Chirola" Romero asumirá interinamente

Mientras comienza la búsqueda de un nuevo entrenador, Sebastián “Chirola” Romero quedará al frente del plantel profesional junto a Luciano Aued. Ambos subirán desde la Reserva y conducirán al equipo durante lo que resta del año.

Vojvoda había llegado como reemplazante de Gustavo Costas después de que la dirigencia intentara contratar a Hernán Crespo y Nicolás Diez.

Racing afrontará ahora un cierre de temporada con poco margen. Además de intentar recuperarse en el Clausura, necesita conquistar el torneo local para clasificarse a una competencia internacional en 2027. De no conseguirlo, cortaría una racha de participaciones continentales que se mantiene ininterrumpidamente desde 2015.

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