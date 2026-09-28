Tras la derrota contra Boca, Vojvoda suspendió la conferencia y su continuidad en Racing quedó en duda

Resumen para apurados
- Juan Pablo Vojvoda suspendió la conferencia y puso en duda su continuidad en Racing tras caer 3-2 ante Boca por Copa Argentina en Rosario.
- La Academia ganaba 2-0 pero Boca remontó con tres goles de Valencia. El equipo marcha penúltimo en la Zona B del Clausura, sumando solo ocho puntos en diez fechas.
- Sin más competencias que el torneo local, la dirigencia liderada por Gabriel Milito definirá en las próximas horas el futuro del entrenador al frente del club.
El ciclo de Juan Pablo Vojvoda volvió a quedar envuelto en incertidumbre. Después de la eliminación de Racing ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina, el entrenador decidió suspender la conferencia de prensa y evitó dar explicaciones ante los medios. Las próximas horas serán importantes para conocer si continuará al frente de la “Academia”.
Racing tenía todo encaminado en el Gigante de Arroyito. Ganaba 2-0 con goles de Gastón Lodico y Adrián “Maravilla” Martínez, pero no logró sostener la ventaja. Desde el banco ingresó Enner Valencia, que tuvo una actuación determinante y convirtió tres goles en apenas 23 minutos para dar vuelta el marcador y asegurar la clasificación de Boca.
La derrota volvió a exponer un momento que ya venía siendo complicado para Racing. Vojvoda había sido ratificado en el cargo apenas dos semanas atrás, luego de una reunión con el presidente Gabriel Milito y el director deportivo Sebastián Saja. El triunfo por 3-1 ante Sarmiento de Junín había permitido descomprimir la situación, aunque la eliminación ante Boca volvió a instalar las dudas.
Además del golpe en la Copa Argentina, el presente en el Torneo Clausura tampoco ofrece demasiado margen. Racing ocupa el penúltimo lugar de la Zona B con apenas ocho puntos en 10 fechas, producto de dos victorias, dos empates y seis derrotas. El equipo quedó así cada vez más lejos de la pelea por avanzar a los octavos de final.
Un futuro que vuelve a quedar bajo la lupa
La decisión de Vojvoda de no presentarse ante los medios después del partido profundizó la incertidumbre sobre su continuidad. Por ahora, no hubo una confirmación oficial sobre su salida ni tampoco una ratificación pública de parte de la dirigencia, pero el resultado en Rosario volvió a abrir una discusión que parecía haber quedado cerrada tras la decisión de sostener al entrenador.
La eliminación ante Boca dejó además un escenario difícil de explicar para Racing, que pasó de ganar 2-0 a perder 3-2 en poco más de 20 minutos. Con el Clausura como única competencia en el horizonte inmediato, la dirigencia deberá evaluar los pasos a seguir mientras el futuro de Vojvoda al frente de la “Academia” vuelve a estar en el centro de la escena.