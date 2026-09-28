Tras la derrota contra Boca, Vojvoda suspendió la conferencia y su continuidad en Racing quedó en duda

La eliminación ante Boca dejó además un escenario difícil de explicar para Racing, que pasó de ganar 2-0 a perder 3-2 en poco más de 20 minutos. Con el Clausura como única competencia en el horizonte inmediato, la dirigencia deberá evaluar los pasos a seguir mientras el futuro de Vojvoda al frente de la “Academia” vuelve a estar en el centro de la escena.